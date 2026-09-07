Premios Emmy 2026: los primeros ganadores y un emotivo reconocimiento póstumo dieron inicio a la fiesta de la TV en Hollywood

Entre los reconocimientos, el cineasta Rob Reiner fue homenajeado con un Emmy póstumo por su trabajo en la serie "The Bear", según informó EL PAÍS. La noticia marcó un momento emotivo al presentar al fallecido con el premio nueve meses después de su muerte.

La serie "La Maldición de Widow’s Bay" sobresalió, acumulando ocho estatuillas, según detalla TV Azteca. Los medios resaltaron tanto el éxito crítico de la producción como la emotividad del premio póstumo, consolidando el inicio de la fiesta televisiva.

Con la ceremonia en marcha, la atención se dirige ahora a los restantes categorías que se entregarán a lo largo de la noche. La comunidad televisiva observa los resultados iniciales como indicador de tendencias para la temporada, mientras Hollywood celebra los logros tempranos y anticipa futuros galardones.