La actriz Hayden Panettiere murió debido a los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, según la oficina del forense

La causa del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere fue revelada por la oficina del forense, indicando que ocurrió debido a los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias. Los reportes señalan que el deceso se produjo semanas después de que fuera hallada inconsciente.

Posteriormente, las coberturas de distintos medios comenzaron a detallar la información proporcionada por las autoridades forenses. Diversas publicaciones destacaron su trayectoria como estrella de producciones como Heroes y Nashville.

En cuanto a la forma en que ocurrieron los hechos, algunos reportes especificaron que se trató de una sobredosis accidental con fentanilo, mientras que otros señalaron de manera general los efectos tóxicos de las sustancias involucradas según la oficina del forense. Hasta el momento, la información disponible se concentra en el dictamen oficial emitido por las autoridades encargadas del caso, sin que se hayan dado a conocer detalles adicionales sobre investigaciones posteriores.