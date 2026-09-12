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Funcionarios republicanos y demócratas en Nashville se unen para cambiar el nombre del aeropuerto en honor a Dolly Parton

Nashville renombra su aeropuerto principal en honor a Dolly Parton, con apoyo bipartidista y una ola cultural que incluye hotel y museo.

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El resumen

El Aeropuerto Internacional de Nashville será rebautizado en honor a la cantante Dolly Parton, según acordaron funcionarios republicanos y demócratas de la ciudad. El voto se dio en el contexto de una serie de iniciativas que celebran la relación de Parton con Nashville, incluyendo la apertura de un hotel y un museo dedicados a ella, descritos por Euronews como una “carta de amor a Nashville”.

Los representantes locales señalaron que la acción busca reforzar la identidad cultural de la ciudad y reconocer la contribución de Parton a la industria de la música. Sin embargo, los informes de RFI y diariolasamericas.com no especifican la fecha exacta del cambio de señalización ni los costos asociados.

La cobertura también carece de detalles sobre el proceso ceremonial y la respuesta de la comunidad empresarial. Se desconoce cuándo se instalará la nueva placa y si habrá eventos oficiales vinculados al renombramiento.

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Respuestas rápidas

¿Cuál será el nuevo nombre del aeropuerto?

Será renombrado en honor a Dolly Parton, aunque los medios no indican el nombre exacto que adoptará.

¿Qué autoridades respaldan la medida?

Funcionarios tanto republicanos como demócratas de Nashville respaldaron el cambio, según la información de CNN en Español y Telemundo.

¿Cuándo se llevará a cabo el cambio de nombre?

La cobertura no ha señalado una fecha concreta para la implementación del nuevo nombre.

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Dolly Parton Nashville Aeropuerto Internacional Renombramiento Bipartidismo

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