El Aeropuerto Internacional de Nashville será rebautizado en honor a la cantante Dolly Parton, según acordaron funcionarios republicanos y demócratas de la ciudad. El voto se dio en el contexto de una serie de iniciativas que celebran la relación de Parton con Nashville, incluyendo la apertura de un hotel y un museo dedicados a ella, descritos por Euronews como una “carta de amor a Nashville”.

Los representantes locales señalaron que la acción busca reforzar la identidad cultural de la ciudad y reconocer la contribución de Parton a la industria de la música. Sin embargo, los informes de RFI y diariolasamericas.com no especifican la fecha exacta del cambio de señalización ni los costos asociados.

La cobertura también carece de detalles sobre el proceso ceremonial y la respuesta de la comunidad empresarial. Se desconoce cuándo se instalará la nueva placa y si habrá eventos oficiales vinculados al renombramiento.