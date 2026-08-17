Murió Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Triunfos robados’

A los 36 años de edad se ha confirmado la muerte de la actriz Hayden Panettiere, conocida por su participación en producciones televisivas y cinematográficas como 'Héroes', 'Triunfos robados', 'Nashville', 'Malcolm el de en medio', 'Sueños sobre hielo' y por ser madre de Kaya Evdokia. La información sobre su deceso ha sido difundida de manera simultánea por múltiples medios de comunicación internacionales, destacando su trayectoria en la industria del entretenimiento y mencionando a sus familiares cercanos.

Los reportes actuales no detallan las causas del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, limitándose a confirmar la noticia de su muerte a los 36 años de edad sin ofrecer mayores precisiones al respecto.