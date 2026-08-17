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NBA sin pruebas de que Ballmer canalizó dinero a Leonard, fuentes

La NBA concluye que no existen pruebas de que Ballmer canalizara dinero de forma irregular a Leonard.

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El resumen

Los Angeles Clippers y su propietario salen inicialmente ilesos de las acusaciones sobre un supuesto sobresueldo ilegal vinculado a Aspiration, según señalan diversas fuentes y medios especializados. La cobertura destaca que la liga no ha encontrado evidencias de que el propietario haya infringido el tope salarial ni desviado fondos hacia el jugador, aunque las investigaciones y los señalamientos apuntan directamente hacia Kawhi Leonard.

Mientras medios como Fox News mencionan aclaraciones y desmentidos sobre informes previos de ESPN, portales como Blog de Basket y Diario AS abordan los rumores en torno a la situación del jugador y un posible traspaso a los Raptors. La investigación mantiene frentes abiertos y la situación genera caos e incertidumbre en torno al futuro del deportista y el desenlace definitivo del caso en la competición estadounidense.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 56 min.

Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Encontró la NBA pruebas contra Ballmer?

Las fuentes indican que la NBA no halló pruebas de que Ballmer haya canalizado dinero a Leonard ni de que los Clippers infringieran el tope salarial.

¿Qué papel juega Aspiration en la polémica?

Los titulares relacionan a la empresa Aspiration con las acusaciones sobre un presunto sobresueldo ilegal recibido por el exjugador de San Antonio Spurs.

¿Está cerrada por completo la investigación?

Algunos medios reportan que la investigación se mantiene abierta y que la cobertura continúa centrada en la situación de Kawhi Leonard.

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