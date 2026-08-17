NBA sin pruebas de que Ballmer canalizó dinero a Leonard, fuentes

Los Angeles Clippers y su propietario salen inicialmente ilesos de las acusaciones sobre un supuesto sobresueldo ilegal vinculado a Aspiration, según señalan diversas fuentes y medios especializados. La cobertura destaca que la liga no ha encontrado evidencias de que el propietario haya infringido el tope salarial ni desviado fondos hacia el jugador, aunque las investigaciones y los señalamientos apuntan directamente hacia Kawhi Leonard.

Mientras medios como Fox News mencionan aclaraciones y desmentidos sobre informes previos de ESPN, portales como Blog de Basket y Diario AS abordan los rumores en torno a la situación del jugador y un posible traspaso a los Raptors. La investigación mantiene frentes abiertos y la situación genera caos e incertidumbre en torno al futuro del deportista y el desenlace definitivo del caso en la competición estadounidense.