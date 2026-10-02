Jalen Duren acepta un contrato de 5 años y $200 millones de dólares con Pistons

Los aficionados de los Pistons experimentan un alivio inmediato tras confirmarse la continuidad de su jugador tras múltiples especulaciones sobre su futuro en la liga. El movimiento asegura la retención de una pieza clave en el esquema del equipo.

La decisión se produce en medio de un escenario complejo marcado por negociaciones y un conflicto relacionado con su peso que generó tensión previa en la NBA. Diversos medios como ESPN Deportes, Marca USA y Solobasket han seguido de cerca las cifras y los gestos institucionales que rodearon la renovación por cinco años y doscientos millones de dólares.

La cobertura actual deja abierta la incógnita sobre el impacto real de este compromiso económico a largo plazo y cómo la franquicia gestionará las condiciones estipuladas en el contrato respecto al rendimiento físico del atleta.