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Llega el gusano barrenador a Ciudad Juárez

La llegada del gusano barrenador a Ciudad Juárez marca un nuevo punto de atención en las recientes alertas sanitarias del país.

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El resumen

La presencia del parásito en Ciudad Juárez fue reportada por diario.mx, mientras que de forma simultánea se implementan acciones preventivas y de control a nivel nacional y estatal. Las coberturas de Publimetro México y Acustik Noticias detallan el reforzamiento del combate contra la plaga mediante la instalación de seiscientas mil trampas en el territorio y la captura de dieciséis millones de moscas con métodos artesanales por parte de Agricultura y Sembrando Vida.

Por otro lado, se registran discrepancias territoriales en la información difundida por los medios. Mientras se confirma la llegada a Ciudad Juárez, el municipio de Cuauhtemoc sale de la lista oficial de afectaciones al reportar cero casos, según AR Noticias.

A la par, oem.com.mx señala la unión de Chihuahua para salvaguardar el sector ganadero. Actualmente, la situación combina la contención en regiones específicas con la exclusión de otras zonas previamente vigiladas, manteniendo la atención en la evolución de las medidas sanitarias aplicadas en el estado.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué municipio salió de la lista por gusano barrenador?

Cuauhtemoc salió de la lista tras reportar cero casos, según la cobertura de AR Noticias.

¿Cuántas trampas se destinaron para reforzar el combate al parásito?

La cobertura señala que se reforzó el combate con seiscientas mil trampas en el país.

¿Qué instituciones participan en la captura de moscas?

Agricultura y Sembrando Vida participan en la captura de dieciséis millones de moscas mediante trampas artesanales.

Temas

Gusano barrenador Ciudad Juárez Chihuahua Ganadería Agricultura

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