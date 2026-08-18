Llega el gusano barrenador a Ciudad Juárez

La presencia del parásito en Ciudad Juárez fue reportada por diario.mx, mientras que de forma simultánea se implementan acciones preventivas y de control a nivel nacional y estatal. Las coberturas de Publimetro México y Acustik Noticias detallan el reforzamiento del combate contra la plaga mediante la instalación de seiscientas mil trampas en el territorio y la captura de dieciséis millones de moscas con métodos artesanales por parte de Agricultura y Sembrando Vida.

Por otro lado, se registran discrepancias territoriales en la información difundida por los medios. Mientras se confirma la llegada a Ciudad Juárez, el municipio de Cuauhtemoc sale de la lista oficial de afectaciones al reportar cero casos, según AR Noticias.

A la par, oem.com.mx señala la unión de Chihuahua para salvaguardar el sector ganadero. Actualmente, la situación combina la contención en regiones específicas con la exclusión de otras zonas previamente vigiladas, manteniendo la atención en la evolución de las medidas sanitarias aplicadas en el estado.