El diésel cuesta más de US$ 6 el galón por primera vez. Así es como te afecta

Reportes subsecuentes de Newstimes.com, Los Angeles Times y Univision ampliaron la información, señalando que este salto de precios incrementa la presión sobre el transporte de mercancías cotidianas y eleva los costos de la cadena de suministro, con efectos visibles en la compra de alimentos y en la logística agrícola. En contraste, Xinhua Español atribuye el alza a interrupciones en el suministro, mientras que medios como AP News y Yahoo Finanzas se centran en el impacto directo sobre agricultores y consumidores.

La diferencia radica en la causa destacada: interrupciones de suministro frente a la presión sobre sectores productivos. La cobertura de TeleMundo, El Nuevo Día y CTPost confirma que el precio se mantiene por encima de los 6 dólares, consolidando el récord y generando un encarecimiento de los combustibles que se traslada a los precios de los alimentos y a los costos operativos de empresas de transporte.

En el estado actual, el diésel sigue cotizando por encima del umbral de los 6 dólares, sin indicios públicos de retroceso. Los sectores de transporte y agricultura continúan bajo presión, y los consumidores experimentan una mayor carga en sus bolsillos, mientras la discusión sobre posibles medidas regulatorias permanece abierta.