Peyton Watson a Cavs, Strus a Clippers en cambio de varios equipos
Un traspaso a cinco bandas sacude la NBA al enviar a Peyton Watson a los Cavaliers y a Max Strus a los Clippers.
Cobertura (6)
- Peyton Watson llega a Cleveland en un traspaso de cuatro equipos El Nacional · hace 5 h
- Los Cavaliers se llevan a Peyton Watson en un traspaso a cinco bandas que sacude la NBA Blog de Basket · hace 5 h
- Por qué los Nuggets deberían retener a Peyton Watson pese a sus limitaciones financieras Sports Illustrated · hace 5 h
- Traspasos NBA: Cavaliers y Clippers sacuden el mercado con esta operación HispanosNBA · hace 5 h
- El ex del Barça Hezonja, con todo a por el anillo: los Cavaliers se llevan a Peyton Watson Mundo Deportivo · hace 5 h
- Peyton Watson a Cavs, Strus a Clippers en cambio de varios equipos ESPN Deportes · hace 5 h
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El resumen
El mercado de la NBA registra un movimiento complejo que involucra a múltiples equipos, destacando la llegada de Peyton Watson a los Cleveland Cavaliers y el destino de Max Strus en Los Angeles Clippers. Esta operación de varios equipos también vincula al exjugador del Barcelona, Mario Hezonja, con las aspiraciones de campeonato de los Cavaliers.
Previamente al cierre de la transacción, el análisis de Sports Illustrated señalaba dilemas financieros en torno a la retención de Watson por parte de los Denver Nuggets, priorizando sus limitaciones económicas frente a su continuidad en la franquicia. La cobertura actual no detalla la totalidad de los jugadores y selecciones de draft involucrados en este acuerdo a cinco bandas, dejando pendientes los términos exactos y el impacto completo en las plantillas restantes.
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Respuestas rápidas
¿A qué equipo llega Peyton Watson?
Peyton Watson pasa a formar parte de los Cleveland Cavaliers.
¿ Quién se incorpora a los Clippers?
Max Strus se incorpora a Los Angeles Clippers según los reportes.
¿De qué magnitud es el traspaso?
La operación involucra a cinco bandas y sacude el mercado de la NBA.
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