El mercado de la NBA registra un movimiento complejo que involucra a múltiples equipos, destacando la llegada de Peyton Watson a los Cleveland Cavaliers y el destino de Max Strus en Los Angeles Clippers. Esta operación de varios equipos también vincula al exjugador del Barcelona, Mario Hezonja, con las aspiraciones de campeonato de los Cavaliers.

Previamente al cierre de la transacción, el análisis de Sports Illustrated señalaba dilemas financieros en torno a la retención de Watson por parte de los Denver Nuggets, priorizando sus limitaciones económicas frente a su continuidad en la franquicia. La cobertura actual no detalla la totalidad de los jugadores y selecciones de draft involucrados en este acuerdo a cinco bandas, dejando pendientes los términos exactos y el impacto completo en las plantillas restantes.