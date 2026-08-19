DT del Alianza calienta el duelo ante Marathón: "No sería una proeza ganar de visita"
El técnico del Alianza calienta el ambiente futbolístico al afirmar que no sería una proeza ganar de visita frente al Marathón.
El resumen
Los aficionados resienten la tensión previa al encuentro internacional mientras el equipo visitante ya se encuentra instalado en San Pedro Sula para afrontar este compromiso crucial. La cobertura detalla que el director técnico Roberto ‘Tito’ Pompei apunta directamente a la clasificación, restando peso a la dificultad de jugar en condición de visitante.
Por su parte, el Marathón encarará el duelo con bajas sensibles en su plantilla para recibir al Alianza, según reportan medios como Diario La Tribuna y Diez.HN. Paralelamente, la Concacaf señala en su sitio oficial que el Club Olimpia también buscará asegurar su boleto a los Cuartos de Final frente al Alianza FC.
Las próximas horas definirán el planteamiento definitivo de ambas escuadras sobre el terreno de juego, mientras los seguidores aguardan el desarrollo de este enfrentamiento clave dentro del torneo.
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Cobertura (5)
- Roberto ‘Tito’ Pompei, DT de Alianza, apunta a clasificar ante Marathón tiempo.hn · hace 5 h
- Marathón con bajas para recibir al Alianza Diario La Tribuna · hace 5 h
- Alianza ya está en San Pedro Sula para enfrentar al Marathón elgrafico.com · hace 5 h
- Club Olimpia buscará asegurar boleto a los Cuartos de Final frente a Alianza FC Concacaf | Official Website · hace 5 h
- DT del Alianza calienta el duelo ante Marathón: "No sería una proeza ganar de visita" Diez.HN · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el director técnico del Alianza?
El equipo es dirigido por Roberto ‘Tito’ Pompei.
¿Qué equipo presenta bajas para el encuentro?
El Marathón cuenta con bajas para recibir al Alianza.
¿Dónde se encuentra actualmente el Alianza?
El plantel ya se encuentra en San Pedro Sula para disputar el partido.
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