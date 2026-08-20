Alianza complica a Marathón y Estelí festeja: tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Centroamericana
Alianza complica al Marathón y asegura su pase en la Copa Centroamericana mientras Estelí festeja.
El resumen
El desarrollo de la jornada dejó movimientos decisivos en el Grupo B de la Copa Centroamericana, marcando un momento clave para los equipos involucrados. La victoria de Alianza sobre el Marathón define la clasificación y altera las posiciones de la tabla actual.
La cobertura de medios como diez.hn, Hondudiario, elgrafico.com, Concacaf y ElHeraldo (HN) detalla el resultado del encuentro que deja al Marathón en una situación comprometida, mientras que Estelí celebra el desenlace del grupo. Las publicaciones también señalan declaraciones del director técnico de Alianza, quien descartó que el triunfo fuera una proeza, además de registrar incidentes arbitrales y la presencia de invitados especiales en el evento.
Los reportes no especifican todavía los detalles sobre los próximos encuentros de la fase de cuartos de final ni la programación oficial de los siguientes partidos del torneo.
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Cobertura (6)
- Alianza derrota a Marathón y lo deja en el limbo en la Copa Centroamericana diez.hn · hace 3 h
- DT de Alianza asegura que no es una “proeza” ganarle al Marathón Hondudiario · hace 3 h
- ¿Dónde ver el partido entre Alianza y Marathón? elgrafico.com · hace 3 h
- Alianza FC asegura su boleto a Cuartos de Final con victoria sobre CD Marathón Concacaf | Official Website · hace 3 h
- Polémica arbitral, lindas chicas, invitados especiales y tristeza de Marathón en Copa Centroamericana ElHeraldo (HN) · hace 3 h
- Alianza complica a Marathón y Estelí festeja: tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Centroamericana diez.hn · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo aseguró su boleto a los Cuartos de Final?
Alianza FC aseguró su boleto a Cuartos de Final con su victoria sobre el CD Marathón.
¿Qué efecto tuvo el resultado para el Marathón y el Estelí?
El resultado complica al Marathón en el Grupo B de la Copa Centroamericana y permite el festejo del Estelí.
¿Qué aspectos adicionales rodearon el partido según los reportes?
La cobertura menciona declaraciones del director técnico de Alianza, además de polémica arbitral y la presencia de asistentes e invitados especiales.
Velocidad
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