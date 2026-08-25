Anuncio oficial de Néstor Lorenzo y James Rodríguez: su mensaje llena de orgullo a Colombia

Se lanzó una campaña para reparar zonas afectadas por el terremoto, encabezada por el cantante Juanes y apoyada por artistas y deportistas, según informó Infobae. Vivir en El Poblado describió doce horas de conocimiento y solidaridad dirigidas al Chocó, mientras que juanpaz.net destacó la iniciativa Marea Viva, Por el Chocó De Mañana.

Valora Analitik añadió que Mis Propias Finanzas organizará un evento de educación financiera para recaudar fondos destinados a la organización Adopta un. Revista Semana publicó el anuncio oficial de Néstor Lorenzo y James Rodríguez, cuyo mensaje se presenta como una expresión de orgullo nacional.

Los medios no reportan contradicciones entre las versiones; en conjunto reflejan una campaña en marcha y la reciente declaración oficial.