James Rodríguez podría regresar a Europa con una oferta millonaria

Una oferta millonaria procedente de Turquía sitúa al centrocampista colombiano James Rodríguez nuevamente en el radar del fútbol europeo, según indican múltiples medios deportivos. La propuesta provendría específicamente del Çorum FK, mientras que otros reportes mencionan también el interés de clubes en Italia a poco del cierre del mercado de fichajes.

La cobertura periodística destaca que el jugador prioriza su continuidad en Europa por encima de otras opciones previamente barajadas, como la posibilidad de vincularse al continente americano. Diversos portales especializados como El Tiempo, Futbolred y El Deportivo coinciden en la existencia de cifras significativas vinculadas al posible traspaso.

Los detalles concretos sobre los montos exactos de la transacción, la duración del contrato propuesto y la respuesta formal del deportista permanecen sin confirmación oficial en las publicaciones disponibles. La cobertura tampoco especifica los plazos concretos para el cierre de las negociaciones entre las partes involucradas.