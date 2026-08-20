Sismo de magnitud 7,2 se registra en Perú
Un sismo de magnitud preliminar entre 6.7 y 7.2 sacudió la región sur y central de Perú.
El resumen
La información inicial situó el movimiento telúrico en los Andes y en la zona de Upahuacho, abarcando tanto el centro como el sur del país. Posteriormente, las coberturas comenzaron a matizar la magnitud del evento sísmico.
Mientras que medios como CNN en Español y wapa.tv señalaron una magnitud que alcanzó los 7,2 en estimaciones preliminares, otras agencias como AP News, El Nuevo Día y Univision ubicaron la magnitud en 6,7. Hasta el momento, los reportes oficiales recopilados por las distintas cadenas indican que no se han registrado daños materiales ni personales derivados del temblor, manteniéndose la cobertura a la espera de nuevas evaluaciones oficiales sobre el impacto en las zonas afectadas.
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Cobertura (5)
- Perú es sacudido por terremoto de magnitud entre 6.7 y 7.2 (preliminares) wapa.tv · hace 14 h
- Sismo de 6,7 remece los Andes peruano aunque sin daños reportados al momento AP News · hace 14 h
- Terremoto de magnitud 6.7 sacude la región sur de Perú El Nuevo Día · hace 14 h
- Sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Upahuacho sacude el centro de Perú Univision · hace 14 h
- Sismo de magnitud 7,2 se registra en Perú CNN en Español · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la magnitud del sismo en Perú?
Los reportes preliminares varían entre 6,7 y 7,2 según los diferentes medios informativos.
¿Se reportaron daños tras el terremoto?
No se han reportado daños al momento del sismo, de acuerdo con la información disponible.
¿Dónde se localizó el epicentro?
Las coberturas mencionan a los Andes peruanos y la localidad de Upahuacho como la región del epicentro.
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