Sismo de magnitud 7,2 se registra en Perú

La información inicial situó el movimiento telúrico en los Andes y en la zona de Upahuacho, abarcando tanto el centro como el sur del país. Posteriormente, las coberturas comenzaron a matizar la magnitud del evento sísmico.

Mientras que medios como CNN en Español y wapa.tv señalaron una magnitud que alcanzó los 7,2 en estimaciones preliminares, otras agencias como AP News, El Nuevo Día y Univision ubicaron la magnitud en 6,7. Hasta el momento, los reportes oficiales recopilados por las distintas cadenas indican que no se han registrado daños materiales ni personales derivados del temblor, manteniéndose la cobertura a la espera de nuevas evaluaciones oficiales sobre el impacto en las zonas afectadas.