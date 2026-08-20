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Sismo de magnitud 7,2 se registra en Perú

Un sismo de magnitud preliminar entre 6.7 y 7.2 sacudió la región sur y central de Perú.

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El resumen

La información inicial situó el movimiento telúrico en los Andes y en la zona de Upahuacho, abarcando tanto el centro como el sur del país. Posteriormente, las coberturas comenzaron a matizar la magnitud del evento sísmico.

Mientras que medios como CNN en Español y wapa.tv señalaron una magnitud que alcanzó los 7,2 en estimaciones preliminares, otras agencias como AP News, El Nuevo Día y Univision ubicaron la magnitud en 6,7. Hasta el momento, los reportes oficiales recopilados por las distintas cadenas indican que no se han registrado daños materiales ni personales derivados del temblor, manteniéndose la cobertura a la espera de nuevas evaluaciones oficiales sobre el impacto en las zonas afectadas.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la magnitud del sismo en Perú?

Los reportes preliminares varían entre 6,7 y 7,2 según los diferentes medios informativos.

¿Se reportaron daños tras el terremoto?

No se han reportado daños al momento del sismo, de acuerdo con la información disponible.

¿Dónde se localizó el epicentro?

Las coberturas mencionan a los Andes peruanos y la localidad de Upahuacho como la región del epicentro.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Perú Sismo Terremoto Upahuacho Andes

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