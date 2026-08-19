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Karol G, Maluma, Miguel Bosé y más artistas se unen a concierto en Colombia para la reconstrucción tras el terremoto

Más de 40 artistas se unen en conciertos en Colombia para apoyar la reconstrucción tras el terremoto.

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Respuestas rápidas

¿Qué artistas participan en las iniciativas de ayuda?

Entre los nombres confirmados por la cobertura se encuentran Karol G, Maluma, Miguel Bosé, Adriana Lucía, Gusi, Martina la Peligrosa, Greeicy, Mike Bahía y el Grupo Niche.

¿Qué se ha recaudado hasta el momento?

Medellín recaudó 6.000 millones de pesos y 31 toneladas de alimentos destinados a las víctimas del terremoto.

¿Dónde se realizan los eventos solidarios?

La cobertura menciona eventos en Medellín y el concierto 'Colombia: Voces por la Vida' en el Vive Claro en Bogotá.

El resumen

Un total de 50 artistas, incluyendo a Karol G, Maluma, Miguel Bosé, Adriana Lucía, Gusi, Martina la Peligrosa, Greeicy, Mike Bahía y el Grupo Niche, se han sumado a las iniciativas musicales para apoyar a las víctimas y la reconstrucción tras el terremoto en Colombia. La cobertura detalla eventos específicos como el concierto &#039;Colombia: Voces por la Vida&#039; en el Vive Claro en Bogotá y las acciones solidarias en Medellín, donde la ciudadanía recaudó fondos económicos y toneladas de alimentos.

La información disponible en la cobertura no especifica las fechas exactas de realización de todos los conciertos anunciados ni los montos totales que recaudarán las nuevas presentaciones en cartelera.

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