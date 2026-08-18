Alerta sísmica sorprende a cubanos en varias provincias: algunos edificios fueron evacuados

Una alerta sísmica registrada en teléfonos móviles sorprendió a los habitantes de varias provincias en Cuba, lo que provocó inquietud, confusión y la evacuación de algunos edificios. La situación generó un estado de pánico generalizado entre los usuarios que recibieron el aviso en sus dispositivos.

Sin embargo, la Defensa Civil y el CENAIS desmintieron de forma oficial la existencia de un sismo en el país, calificando el aviso como una falsa alerta. Medios como Directorio Cubano, CiberCuba, Cubadebate, Telemundo Miami y Periódico Cubano han dado seguimiento a los hechos y a la confusión desatada en la isla.

La cobertura actual no detalla el origen técnico que activó la alarma en los teléfonos ni especifica el número exacto de inmuebles evacuados, por lo que las autoridades continúan aclarando la situación ante la incertidumbre de la población.