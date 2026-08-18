Alerta sísmica sorprende a cubanos en varias provincias: algunos edificios fueron evacuados
Una alerta sísmica en teléfonos móviles genera inquietud y desalojos en varias provincias de Cuba.
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El resumen
Una alerta sísmica registrada en teléfonos móviles sorprendió a los habitantes de varias provincias en Cuba, lo que provocó inquietud, confusión y la evacuación de algunos edificios. La situación generó un estado de pánico generalizado entre los usuarios que recibieron el aviso en sus dispositivos.
Sin embargo, la Defensa Civil y el CENAIS desmintieron de forma oficial la existencia de un sismo en el país, calificando el aviso como una falsa alerta. Medios como Directorio Cubano, CiberCuba, Cubadebate, Telemundo Miami y Periódico Cubano han dado seguimiento a los hechos y a la confusión desatada en la isla.
La cobertura actual no detalla el origen técnico que activó la alarma en los teléfonos ni especifica el número exacto de inmuebles evacuados, por lo que las autoridades continúan aclarando la situación ante la incertidumbre de la población.
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Cobertura (5)
- Temblor de tierra en Cuba: Alerta sísmica provoca inquietud y desalojos Directorio Cubano · hace 3 h
- Alarma sísmica en teléfonos desata pánico entre usuarios en Cuba CiberCuba · hace 3 h
- La Defensa Civil y el CENAIS desmienten alerta de sismo en el país Cubadebate · hace 3 h
- Falsa alerta por sismo en la isla causa confusión entre los cubanos Telemundo Miami (51) · hace 3 h
- Alerta sísmica sorprende a cubanos en varias provincias: algunos edificios fueron evacuados Periódico Cubano · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué provocó la alarma en Cuba?
Una alerta sísmica que apareció en los teléfonos móviles de los usuarios.
¿Fue real el sismo reportado?
No, la Defensa Civil y el CENAIS desmintieron la alerta de sismo en el país.
¿Qué consecuencias dejó la alerta?
Generó pánico, confusión y el desalojo de algunos edificios en varias provincias.
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