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Más de 100,000 clientes sin luz tras salida repentina de unidades de AES

Una salida repentina de unidades de AES deja a miles de abonados sin servicio eléctrico.

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Cobertura (7)

El resumen

Más de 100,000 clientes quedaron sin servicio eléctrico tras la salida repentina de unidades de generación de AES, según informan los medios locales. Las cifras de abonados afectados varían de manera notable entre los reportes de la cobertura, oscilando desde más de 55,000 hasta superar los 200,000 abonados a oscuras en distintas zonas del territorio.

El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico, Metro Puerto Rico y Telemundo Puerto Rico detallan el impacto en el sistema. Mientras la situación del servicio eléctrico genera interrupciones y avisos de LUMA sobre posibles cortes adicionales en San Juan, la cobertura registra simultáneamente que EcoEléctrica restableció su interconexión e inició el arranque de su primera unidad.

La información disponible hasta el momento no detalla las causas exactas que provocaron la salida de las unidades de AES ni precisa un plazo determinado para la recuperación total del servicio en todas las regiones afectadas.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos clientes se quedaron sin luz?

Los reportes varían; algunos indican más de 100,000 abonados, mientras que otras cifras de la cobertura mencionan más de 200,000 y más de 55,000 o 93,000 clientes afectados.

¿Cuál fue la causa de la interrupción?

La cobertura señala que ocurrió tras la salida repentina de unidades de AES, sin especificar detalles adicionales sobre el origen del fallo.

¿Qué otra novedad reporta el sistema eléctrico?

Telemundo Puerto Rico informa que EcoEléctrica restableció su interconexión e inició el arranque de su primera unidad, al tiempo que LUMA advirtió sobre posibles interrupciones en San Juan.

Velocidad

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