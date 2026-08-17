Es oficial: Bad Bunny cerrará su gira mundial en el Estadio Hiram Bithorn
Dos conciertos en el Estadio Hiram Bithorn marcarán el cierre oficial de la gira mundial de Bad Bunny.
El resumen
Dos presentaciones en Puerto Rico servirán para finalizar el recorrido global del artista, según información confirmada por medios como El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico y Yahoo en Español Vida y Estilo. Tras el anuncio oficial sobre los conciertos de cierre en la isla, la cobertura de NotiCel registró reacciones públicas, destacando declaraciones donde se augura el mayor de los éxitos a los eventos programados en el Estadio Hiram Bithorn.
Actualmente, la cobertura de medios como wapa.tv y Primera Hora se concentra en ofrecer los detalles sobre las presentaciones que encenderán la fiesta en territorio puertorriqueño.
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Respuestas rápidas
¿Dónde será el cierre de la gira mundial de Bad Bunny?
El cierre se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico.
¿Cuántos conciertos están programados para este cierre?
La cobertura confirma que se realizarán dos conciertos en su Puerto Rico natal.
¿Qué medios han cubierto la noticia?
La información ha sido reportada por NotiCel, Yahoo en Español Vida y Estilo, iHeart, Telemundo Puerto Rico, wapa.tv, Primera Hora y El Nuevo Día.
Cobertura (8)
- «Yo le auguro el mayor de los éxito», dice González sobre concierto de Bad Bunny NotiCel · hace 4 h
- Bad Bunny cierra su gira mundial con dos conciertos en su Puerto Rico natal Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Bad Bunny cerrará su gira mundial en Puerto Rico iHeart · hace 4 h
- Bad Bunny cierra su gira mundial con dos conciertos en su Puerto Rico natal Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 4 h
- Confirmado: Bad Bunny cierra su gira con dos conciertos en el Hiram Bithorn Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Detalles del cierre de gira de Bad Bunny en el Hiram Bithorn wapa.tv · hace 4 h
- Bad Bunny encenderá la fiesta con sus conciertos en el Hiram Bithorn Primera Hora · hace 4 h
- Es oficial: Bad Bunny cerrará su gira mundial en el Estadio Hiram Bithorn El Nuevo Día · hace 4 h
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