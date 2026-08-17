Es oficial: Bad Bunny cerrará su gira mundial en el Estadio Hiram Bithorn

Dos presentaciones en Puerto Rico servirán para finalizar el recorrido global del artista, según información confirmada por medios como El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico y Yahoo en Español Vida y Estilo. Tras el anuncio oficial sobre los conciertos de cierre en la isla, la cobertura de NotiCel registró reacciones públicas, destacando declaraciones donde se augura el mayor de los éxitos a los eventos programados en el Estadio Hiram Bithorn.

Actualmente, la cobertura de medios como wapa.tv y Primera Hora se concentra en ofrecer los detalles sobre las presentaciones que encenderán la fiesta en territorio puertorriqueño.