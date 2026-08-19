“Es la primera vez que ocurre algo así”: San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fans de Bad Bunny
San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fanáticos tras el histórico cierre de gira de Bad Bunny.
Respuestas rápidas
¿Cuántos fanáticos se esperan en San Juan?
Se espera la llegada de más de 60,000 fans para los conciertos en el Estadio Hiram Bithorn.
¿Cuánto tiempo tomó vender las entradas?
Las entradas se agotaron en menos de seis horas tras registrar más de un millón de usuarios en la fila virtual.
¿Qué inconvenientes han surgido tras la venta?
La cobertura señala que han comenzado a revenderse taquillas a sobreprecio.
El resumen
San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fanáticos para los dos últimos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn, un evento calificado como un hecho sin precedentes en la ciudad. La venta de las entradas para los últimos shows generó una masiva respuesta digital, con más de un millón y medio de usuarios en fila virtual según datos de Yahoo en Español Vida y Estilo, logrando agotar la boletería en menos de seis horas tras largas horas de espera informadas por medios como elnuevodia.com.
En paralelo al entusiasmo por el sold out, la cobertura de Telemundo Puerto Rico señala que ya han comenzado las reventas de taquillas a sobreprecio, mientras otros medios publican recomendaciones de vestuario y horarios para la llegada al recinto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Cobertura (10)
- Comienzan a revender taquillas para conciertos de Bad Bunny a sobreprecio Telemundo Puerto Rico · hace 6 h
- Bad Bunny vende los últimos 2 shows de su gira en Puerto Rico en menos de 6 horas Univision · hace 6 h
- Anuncian el “sold out” del cierre de la gira de Bad Bunny tras largas horas de espera elnuevodia.com · hace 6 h
- Un millón y medio de fans de Bad Bunny hacen fila virtual para las entradas de fin de gira Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- Sold Out: se venden los boletos para las dos funciones de Bad Bunny en el Bithorn wapa.tv · hace 6 h
- What to wear to Bad Bunny’s concert?: here are the recommendations from Chuwi’s “stylist” El Nuevo Día · hace 6 h
- Sobre 1 millón de usuarios intentan obtener boletos para Bad Bunny Telemundo Puerto Rico · hace 6 h
- Bad Bunny agota las entradas para sus shows en el Hiram Bithorn Primera Hora · hace 6 h
- ¿A qué hora podrás moverte a los conciertos de Bad Bunny en el Hiram Bithorn? Primera Hora · hace 6 h
- “Es la primera vez que ocurre algo así”: San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fans de Bad Bunny El Nuevo Día · hace 6 h
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