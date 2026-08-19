“Es la primera vez que ocurre algo así”: San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fans de Bad Bunny

San Juan se prepara para recibir a más de 60,000 fanáticos para los dos últimos conciertos de Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn, un evento calificado como un hecho sin precedentes en la ciudad. La venta de las entradas para los últimos shows generó una masiva respuesta digital, con más de un millón y medio de usuarios en fila virtual según datos de Yahoo en Español Vida y Estilo, logrando agotar la boletería en menos de seis horas tras largas horas de espera informadas por medios como elnuevodia.com.

En paralelo al entusiasmo por el sold out, la cobertura de Telemundo Puerto Rico señala que ya han comenzado las reventas de taquillas a sobreprecio, mientras otros medios publican recomendaciones de vestuario y horarios para la llegada al recinto.