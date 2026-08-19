El inesperado giro en la vida de Petro tras dejar la presidencia: ruptura y cambio de vivienda

El expresidente Gustavo Petro oficializó su divorcio de Verónica Alcocer al señalar que su situación actual es estar libre y separado, en medio de un giro en su vida que incluye un cambio de vivienda. Según declaraciones recogidas por medios como El Tiempo, la cobertura detalla además una ruptura sentimental posterior con su novia, sobre la cual se señala que no ocurrió de la mejor manera, y comentarios de Felipe Zuleta sobre su actual hospedaje.

Las publicaciones también registran la atención generada por un mensaje publicado por el exmandatario en red social redactado en mandarín, cuyo contenido ha sido objeto de consulta pública. La cobertura destaca la transición personal del exmandatario abarcando su situación habitacional, su estado civil y su reciente actividad en plataformas digitales.

Los implicados directos en estos acontecimientos son el propio Gustavo Petro y Verónica Alcocer, además de las menciones a su entorno cercano en los reportes de medios como Pulzo, Publimetro Colombia, cablenoticias, El Tiempo y elpais.com.co. La evolución de estos acontecimientos personales y los futuros pronunciamientos del exmandatario quedan sujetos a la cobertura mediática posterior.