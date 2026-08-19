"Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto

Los seguidores del fútbol venezolano enfrentan el cierre definitivo de una era con la salida de Josef Martínez de la selección nacional, dejando atrás cualquier expectativa de un futuro llamado tras su reciente fichaje por el Columbus Crew de la MLS, donde ya debutó y destaca como el máximo goleador histórico en activo de la liga. La decisión trascendió luego de que el delantero ofreciera una respuesta directa e inesperada sobre su ausencia en La Vinotinto, señalando que la directiva lo despidió y por tanto no tiene nada que hacer allí, lo que confirma su postura de dar por terminada su participación con el combinado nacional según informan medios especializados.

La cobertura de portales como ultimasnoticias.com.ve, es.mlssoccer.com, Meridiano.net, infobae.com, Líder en deportes y NTN24 documenta tanto su llegada al equipo estadounidense como sus declaraciones sobre la selección, mientras la continuidad de su rendimiento en la MLS marca su enfoque actual sin que los reportes detallen futuras reacciones oficiales sobre su salida.