"Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto
Josef Martínez da por finalizada su etapa en la Vinotinto tras su fichaje por el Columbus Crew.
El resumen
Los seguidores del fútbol venezolano enfrentan el cierre definitivo de una era con la salida de Josef Martínez de la selección nacional, dejando atrás cualquier expectativa de un futuro llamado tras su reciente fichaje por el Columbus Crew de la MLS, donde ya debutó y destaca como el máximo goleador histórico en activo de la liga. La decisión trascendió luego de que el delantero ofreciera una respuesta directa e inesperada sobre su ausencia en La Vinotinto, señalando que la directiva lo despidió y por tanto no tiene nada que hacer allí, lo que confirma su postura de dar por terminada su participación con el combinado nacional según informan medios especializados.
La cobertura de portales como ultimasnoticias.com.ve, es.mlssoccer.com, Meridiano.net, infobae.com, Líder en deportes y NTN24 documenta tanto su llegada al equipo estadounidense como sus declaraciones sobre la selección, mientras la continuidad de su rendimiento en la MLS marca su enfoque actual sin que los reportes detallen futuras reacciones oficiales sobre su salida.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.
Cobertura (6)
- Josef Martínez da por finalizada su etapa en la Vinotinto ultimasnoticias.com.ve · hace 5 h
- ¡Volvió el Rey vinotinto! Debut de Josef Martínez en el Crew y más récords en la mira es.mlssoccer.com · hace 5 h
- MLS: Josef Martínez el máximo goleador histórico en activo de la liga Meridiano.net · hace 5 h
- El venezolano Josef Martínez ficha por el Columbus Crew de la MLS infobae.com · hace 5 h
- Josef Martínez da por finalizada su etapa en la Vinotinto Líder en deportes · hace 5 h
- "Ellos me despidieron, no tengo nada que hacer ahí": inesperada respuesta de jugador venezolano al hablar sobre un eventual llamado a La Vinotinto NTN24 · hace 5 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Messi e Inter Miami, con importantes bajas ante Philadelphia Union
Messi e Inter Miami afrontan un exigente duelo en la MLS frente al Philadelphia Union con significativas ausencias en su plantel.
FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial
La FIFA destituye a su director de operaciones, Kevin Lamour, tras expresar críticas y oposición al proyecto de privatización del Mundial impulsado por Gianni Infantino.
Un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado
El delantero del Cagliari Yael Trepy se encuentra internado en grave estado en cuidados intensivos tras un accidente en una piscina.
Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: su nuevo rol en el club
Tres años después de su marcha, Sergio Busquets regresa al Barcelona para iniciar una nueva etapa en el club.
Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral
Un fuerte pelotazo en pleno partido en Brasil deja inconsciente a una fotógrafa y genera reacciones en la cobertura internacional.
¡A una mano! Vendedor de papas enfrentó a golpes a dos aficionados del Atlas y los 'puso quietos'
Un vendedor ambulante de papas protagonizó una pelea a golpes con dos aficionados del Atlas en las tribunas del Estadio Jalisco.