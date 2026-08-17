Adelantan Rayados y León duelo de la Jornada 5
La Liga MX modificó el calendario del torneo Apertura 2026, adelantando partidos clave de la Jornada 5.
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El resumen
La Liga MX anunció de manera oficial la modificación en las fechas y los horarios de diversos encuentros correspondientes a la Jornada 5 del torneo Apertura 2026. Entre los duelos reprogramados destacan el enfrentamiento entre Rayados y León, así como el partido entre Gallos de Querétaro y Toluca. Estos cambios sorprendieron a los aficionados al alterar la planificación original de la jornada. El ajuste principal recae en el duelo entre Rayados y León, el cual fue adelantado, generando que los equipos regios se empalmen en sus compromisos según la cobertura de medios especializados.
Asimismo, el partido entre Querétaro y Toluca cambió de día y horario. Diversos portales informativos detallan que estas modificaciones buscan beneficiar a los clubes que participan en los cuartos de final de la Leagues Cup. La Liga MX confirmó los motivos detrás de la reprogramación de los horarios y las fechas para los equipos involucrados en dicho torneo internacional. Medios como MARCA, TV Azteca, Mediotiempo, Fox Sports y TUDN han dado seguimiento puntual a los comunicados oficiales emitidos por la liga y los clubes afectados.
Por su parte, los clubes han comenzado a informar a sus seguidores sobre los nuevos horarios y las fechas definitivas en las que se disputarán los encuentros. En el caso del partido entre León y Monterrey, la cobertura también incluye información sobre la venta y los precios de los boletos para el público general. Las fuentes consultadas indican que el calendario de la Jornada 5 ya se encuentra actualizado en los portales oficiales. Los siguientes pasos de la Liga MX dependerán del desarrollo de los cuartos de final de la Leagues Cup y del cumplimiento de las nuevas fechas establecidas para el torneo local.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipos modificaron sus partidos en la Jornada 5?
Los encuentros reprogramados incluyen el de Rayados contra León y el de Gallos de Querétaro frente a Toluca.
¿Cuál es el motivo de los cambios en el calendario?
La Liga MX modificó los días y horarios para beneficiar a los equipos que participan en los cuartos de final de la Leagues Cup.
¿Qué medios informaron sobre las modificaciones?
La cobertura incluye a medios como MARCA, TV Azteca, Mediotiempo, Fox Sports, TUDN, El Sol de México y Telediario.
Velocidad
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