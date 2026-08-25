Rainer Torres lanzó rotundo comentario sobre el fallo a favor de Gremco: "Que la Junta de Acreedores no regrese nunca"

Un juez concedió una medida cautelar a Gremco y suspendió provisionalmente el procedimiento concursal de Universitario, según informó LP | Pasión por el Derecho. Rainer Torres reaccionó con un comentario rotundo, reiterando que la Junta de Acreedores no debe volver, como publicó Willax y Diario Libero.

La controversia legal se enmarca en la Ley 32113, la normativa que regula la estructura de los clubes deportivos peruanos, cuyo texto detalla los requisitos para la intervención de una junta de acreedores. Los medios difieren en la profundidad de la cobertura.

La República se concentra en la posibilidad de que Gremco regrese antes del próximo encuentro contra Los Chankas, pero no brinda detalles sobre el proceso de apelación. Queda abierto si la apelación logrará revertir la medida cautelar y cómo afectará al partido de Liga 1 programado para esta semana.