Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO vía L1 Max y RPP: se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
Universitario se enfrenta a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 en un partido transmitido por L1 Max.
El resumen
En la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Universitario se enfrentó a FC Cajamarca en un encuentro que contó con la cobertura y transmisión en vivo de medios como RPP Noticias, L1 Max, Depor, El Comercio Perú, Trome.com, ESPN Deportes, La República y ovacion.pe. El desarrollo del encuentro incluyó un triunfo de Universitario sobre FC Cajamarca, destacado por un gol de taquito de Alex Valera tras una jugada de César Inga, consolidando el marcador en 2-0.
La previa del partido estuvo marcada por el debut de Piero Quispe y sus declaraciones sobre Christian Cueva, además de las expectativas expresadas por Ayala desde el lado de FC Cajamarca respecto a la motivación del equipo. La cobertura periodística detalla las incidencias del minuto a minuto a través de diversas plataformas de internet y televisión como Movistar TV y DIRECTV, sin que los titulares especifiquen futuros encuentros o sanciones adicionales más allá de los resultados del partido en curso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (11)
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Respuestas rápidas
¿Quiénes se enfrentaron en la fecha 5 del Torneo Clausura 2026?
Universitario y FC Cajamarca se enfrentaron en la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.
¿Cómo fue el rendimiento de Alex Valera en el partido?
Alex Valera marcó un gol de taquito y anotó para el 2-0 de Universitario frente a FC Cajamarca.
¿Qué canales y medios transmitieron el encuentro?
El partido fue transmitido en vivo por L1 Max, RPP, Movistar TV y DIRECTV, con seguimiento en directo de medios como Depor y El Comercio Perú.
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