Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO vía L1 Max y RPP: se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

En la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Universitario se enfrentó a FC Cajamarca en un encuentro que contó con la cobertura y transmisión en vivo de medios como RPP Noticias, L1 Max, Depor, El Comercio Perú, Trome.com, ESPN Deportes, La República y ovacion.pe. El desarrollo del encuentro incluyó un triunfo de Universitario sobre FC Cajamarca, destacado por un gol de taquito de Alex Valera tras una jugada de César Inga, consolidando el marcador en 2-0.

La previa del partido estuvo marcada por el debut de Piero Quispe y sus declaraciones sobre Christian Cueva, además de las expectativas expresadas por Ayala desde el lado de FC Cajamarca respecto a la motivación del equipo. La cobertura periodística detalla las incidencias del minuto a minuto a través de diversas plataformas de internet y televisión como Movistar TV y DIRECTV, sin que los titulares especifiquen futuros encuentros o sanciones adicionales más allá de los resultados del partido en curso.