Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Este posicionamiento adelantado abre un margen estratégico antes de la mitad del calendario. Infobae y La República mantuvieron sus tablas de posiciones en vivo, ofreciendo la clasificación exacta al cierre de la fecha. Ovación.pe resaltó el ascenso de Cusco FC a la primera posición, mientras Diario Libero publicó la tabla acumulada completa.

Por su parte, americatv.com.pe dedicó su espacio a la programación del día 05 del Clausura, facilitando el seguimiento de los partidos. Los aficionados pueden consultar también los resúmenes de cada partido en los mismos sitios. El siguiente bloque de jornadas determinará si el nuevo líder mantiene la ventaja o si otros clubes recuperan terreno.

Los seguidores pueden esperar actualizaciones en tiempo real en los mismos portales que han cubierto la fecha 5. La evolución de la tabla será clave para la clasificación a los torneos internacionales y la lucha por el título. La próxima fecha del Torneo Clausura será cubierta por los mismos medios que ya siguen la clasificación.