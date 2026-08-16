Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura
Cusco FC lidera la tabla acumulada de la Liga 1 tras solo cinco jornadas, rompiendo expectativas en el Clausura.
El resumen
Este posicionamiento adelantado abre un margen estratégico antes de la mitad del calendario. Infobae y La República mantuvieron sus tablas de posiciones en vivo, ofreciendo la clasificación exacta al cierre de la fecha. Ovación.pe resaltó el ascenso de Cusco FC a la primera posición, mientras Diario Libero publicó la tabla acumulada completa.
Por su parte, americatv.com.pe dedicó su espacio a la programación del día 05 del Clausura, facilitando el seguimiento de los partidos. Los aficionados pueden consultar también los resúmenes de cada partido en los mismos sitios. El siguiente bloque de jornadas determinará si el nuevo líder mantiene la ventaja o si otros clubes recuperan terreno.
Los seguidores pueden esperar actualizaciones en tiempo real en los mismos portales que han cubierto la fecha 5. La evolución de la tabla será clave para la clasificación a los torneos internacionales y la lucha por el título. La próxima fecha del Torneo Clausura será cubierta por los mismos medios que ya siguen la clasificación.
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Cobertura (5)
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Respuestas rápidas
¿Qué posición ocupa Cusco FC después de la fecha 5?
La tabla acumulada muestra a Cusco FC como líder del Torneo Clausura.
¿Dónde puedo ver la tabla de posiciones en tiempo real?
Infobae y La República ofrecen tablas en vivo actualizadas a las 23 h del 15 de agosto.
¿Qué información se ha publicado sobre la programación de la fecha 5?
americatv.com.pe difunde la programación completa de la jornada 05 del Clausura.
Velocidad
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