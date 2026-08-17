Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: su nuevo rol en el club
Tres años después de su marcha, Sergio Busquets regresa al Barcelona para iniciar una nueva etapa en el club.
El resumen
El exjugador se incorpora al staff técnico del filial como entrenador asistente, según confirman las coberturas de medios deportivos como Yahoo, Marca, Diario AS, ESPN Deportes y Diez. La llegada del centrocampista se produce tras su salida de Miami y su vinculación formal al cuerpo técnico del segundo equipo blaugrana.
Las publicaciones señalan que su rol estará enfocado en la estructura de formación dentro de la entidad. Los reportes actuales no detallan la duración exacta de su contrato ni las condiciones específicas bajo las cuales operará dentro del organigrama del filial, limitándose a confirmar su retorno a la institución.
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Cobertura (5)
- Adiós, Miami: Busquets comienza una nueva historia con el Barcelona Yahoo · hace 3 h
- Busquets entra en el staff del filial marca.com · hace 3 h
- Sergio Busquets vuelve al Barcelona Diario AS · hace 3 h
- Busquets vuelve a Barcelona como entrenador asistente del filial ESPN Deportes · hace 3 h
- Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: su nuevo rol en el club diez.hn · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el nuevo rol de Sergio Busquets en el Barcelona?
Entrenador asistente del filial.
¿Cuánto tiempo pasó desde su salida del club?
Tres años.
¿De qué equipo procede en su regreso?
Miami.
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