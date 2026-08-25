Wanda Díaz: "si pudiera cambiar mi historia, no sería la madre de Yailin La Más Viral"
Wanda Díaz afirma que, de cambiar su historia, no sería la madre de Yailin La Más Viral, desatando una ruptura familiar con eco mediático
El resumen
Wanda Díaz, madre de la cantante Yailin La Más Viral, declaró que, de poder cambiar su historia, no elegiría ser la madre de su hija. La afirmación, publicada en eldia.com.do, marcó un punto de ruptura: la misma Yailin anunció que corta la relación con su madre, citando la necesidad de cuidar su paz, según Listín Diario. Este conflicto pone en juego la imagen pública de ambas y la dinámica familiar que ha sido central en la carrera de Yailin.
La polémica se intensificó cuando Yailin respondió a su madre en varios medios, señalando que se siente huérfana de padre y madre, frase reproducida por Noticias Telemicro y Remolacha. La Vibra describió la declaración materna como un “dardo al corazón” y también cubrió la réplica contundente de Yailin. Yahoo en Español subrayó que el drama familiar surgió tras la publicación de una canción, elemento que alimentó la escalada del enfrentamiento.
Algunas fuentes, como La Vibra, se centran en el aspecto emocional, mientras otras, como Yahoo, resaltan la relación con la canción, lo que genera diferencias en la narrativa. Los reportes no aclaran si habrá algún intento de reconciliación ni cuáles serán las repercusiones en los proyectos artísticos de Yailin. Queda pendiente saber si la familia emitirá nuevas declaraciones o si la disputa influirá en la carrera de la artista.
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Respuestas rápidas
¿Qué declaró Wanda Díaz sobre su papel como madre?
Según eldia.com.do, Wanda Díaz dijo que, de poder cambiar su historia, no sería la madre de Yailin La Más Viral.
¿Cómo respondió Yailin a la declaración de su madre?
Yailin anunció que rompe la relación con su madre para cuidar su paz y, en varios comunicados, afirmó ser huérfana de padre y madre, según Listín Diario, Noticias Telemicro y Remolacha.
¿Qué aspectos del conflicto siguen sin aclararse?
Los informes no detallan si habrá intentos de reconciliación ni cómo afectará la disputa a los futuros proyectos artísticos de Yailin.
Cobertura (7)
- Yailin responde a declaraciones de Wanda: “Soy huérfana de padre y madre” Noticias Telemicro · hace 6 h
- “Soy huérfana de padre y madre”: Yailin se la devuelve a su mamá Remolacha · hace 6 h
- Yailin 'La Más Viral' vive tremendo drama familiar y todo por una canción Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 6 h
- Un dardo al corazón de ‘Yailin La Más Viral’: su madre confiesa que desearía no haberla parido La Vibra · hace 6 h
- Yailin no se queda callada y responde sin piedad a su mamá (Comunicado) La Vibra · hace 6 h
- Yailin decide romper relación con su madre: “Estoy en una etapa de mi vida donde quiero cuidar mi paz” Listín Diario · hace 6 h
- Wanda Díaz: "si pudiera cambiar mi historia, no sería la madre de Yailin La Más Viral" eldia.com.do · hace 6 h
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