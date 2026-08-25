Wanda Díaz: "si pudiera cambiar mi historia, no sería la madre de Yailin La Más Viral"

Wanda Díaz, madre de la cantante Yailin La Más Viral, declaró que, de poder cambiar su historia, no elegiría ser la madre de su hija. La afirmación, publicada en eldia.com.do, marcó un punto de ruptura: la misma Yailin anunció que corta la relación con su madre, citando la necesidad de cuidar su paz, según Listín Diario. Este conflicto pone en juego la imagen pública de ambas y la dinámica familiar que ha sido central en la carrera de Yailin.

La polémica se intensificó cuando Yailin respondió a su madre en varios medios, señalando que se siente huérfana de padre y madre, frase reproducida por Noticias Telemicro y Remolacha. La Vibra describió la declaración materna como un “dardo al corazón” y también cubrió la réplica contundente de Yailin. Yahoo en Español subrayó que el drama familiar surgió tras la publicación de una canción, elemento que alimentó la escalada del enfrentamiento.

Algunas fuentes, como La Vibra, se centran en el aspecto emocional, mientras otras, como Yahoo, resaltan la relación con la canción, lo que genera diferencias en la narrativa. Los reportes no aclaran si habrá algún intento de reconciliación ni cuáles serán las repercusiones en los proyectos artísticos de Yailin. Queda pendiente saber si la familia emitirá nuevas declaraciones o si la disputa influirá en la carrera de la artista.