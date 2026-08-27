Contrario a la expectativa de una adaptación lenta, el arquero Vozinha debutó con un rendimiento sin errores en la Copa Chile, asegurando la portería de Colo Colo en su primer partido. Según Sports Illustrated, el golero vivió un "estreno perfecto", y la Chicago Tribune repite que el guardameta, que sorprendió a Cabo Verde en el Mundial, ya mostró su nivel en Chile. Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, aprobó el desempeño y afirmó que Vozinha estuvo a la altura de sus compañeros, según La Tercera.

El editorial de Barticciotto en Cooperativa señala que, sin haber jugado antes en el club, el arquero ya es querido por la afición. Además, Dale Albo informó el canal que transmite en vivo el duelo contra Unión Española, garantizando que los seguidores no se pierdan el seguimiento. Los seguidores de Colo Colo y los observadores internacionales ahora miran los próximos compromisos del equipo, pues el debut de Vozinha plantea expectativas sobre la solidez defensiva en la continuación de la Copa Chile.

La cobertura sugiere que el próximo enfrentamiento será clave para consolidar su posición y para que la audiencia siga el partido en el canal indicado por Dale Albo.