Así fue el estreno de Vozinha en Colo Colo
Vozinha sorprende en su debut con Colo Colo y ya es favorito de la afición, mientras la transmisión en vivo asegura que todos lo vean.
El resumen
Contrario a la expectativa de una adaptación lenta, el arquero Vozinha debutó con un rendimiento sin errores en la Copa Chile, asegurando la portería de Colo Colo en su primer partido. Según Sports Illustrated, el golero vivió un "estreno perfecto", y la Chicago Tribune repite que el guardameta, que sorprendió a Cabo Verde en el Mundial, ya mostró su nivel en Chile. Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, aprobó el desempeño y afirmó que Vozinha estuvo a la altura de sus compañeros, según La Tercera.
El editorial de Barticciotto en Cooperativa señala que, sin haber jugado antes en el club, el arquero ya es querido por la afición. Además, Dale Albo informó el canal que transmite en vivo el duelo contra Unión Española, garantizando que los seguidores no se pierdan el seguimiento. Los seguidores de Colo Colo y los observadores internacionales ahora miran los próximos compromisos del equipo, pues el debut de Vozinha plantea expectativas sobre la solidez defensiva en la continuación de la Copa Chile.
La cobertura sugiere que el próximo enfrentamiento será clave para consolidar su posición y para que la audiencia siga el partido en el canal indicado por Dale Albo.
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Cobertura (7)
- Fernando Ortiz aprueba el estreno de Vozinha: “Estuvo a la altura de sus compañeros” La Tercera · hace 5 h
- Vozinha, el arquero que asombró con Cabo Verde en el Mundial, debuta con Colo Colo de Chile Chicago Tribune · hace 5 h
- ¿Qué canal transmite HOY EN VIVO a Colo Colo vs Unión Española por la Copa Chile? Dale Albo · hace 5 h
- El editorial de Barticciotto: Sin jugar, Vozinha ya es querido por el hincha de Colo Colo Cooperativa · hace 5 h
- Vozinha vive estreno perfecto con Colo Colo en la Copa Chile Sports Illustrated · hace 5 h
- Vozinha, el arquero que asombró con Cabo Verde en el Mundial, debuta con Colo Colo de Chile San Antonio Express-News · hace 5 h
- Así fue el estreno de Vozinha en Colo Colo ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Vozinha y cuál fue su desempeño en el debut con Colo Colo?
Vozinha es el arquero que asombró a Cabo Verde en el Mundial y, según Sports Illustrated y Chicago Tribune, vivió un estreno perfecto al debutar con Colo Colo en la Copa Chile.
¿Qué opinó el entrenador Fernando Ortiz sobre el debut?
Fernando Ortiz aprobó el estreno de Vozinha y declaró que estuvo a la altura de sus compañeros, según La Tercera.
¿En qué canal se podrá seguir el próximo partido de Colo Colo?
Dale Albo informó que el próximo duelo contra Unión Española será transmitido en vivo por el canal que indica, asegurando la cobertura del partido.
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