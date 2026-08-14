América vs. Austin partido EN VIVO de Leagues Cup: ¡Gol del América!

Tras un gol que desató la euforia, el encuentro se extendió a penales, donde Austin FC arrancó el empate y se llevó un punto extra, pero el América salió victorioso y aseguró su puesto en la siguiente ronda, según informó ESPN Deportes. La crónica de Mediotiempo mostró el partido EN VIVO, y Sports Illustrated describió el cierre como dramático, confirmando la clasificación.

MLS Español destacó la calidad de Austin FC, mientras que Sports Illustrated publicó el calendario de los próximos cinco compromisos del América tras esta victoria. ¿Qué retos enfrentarán en la siguiente fase?