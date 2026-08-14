América vs. Austin partido EN VIVO de Leagues Cup: ¡Gol del América!
Un gol y una tanda de penales llevan al América a la siguiente ronda de la Leagues Cup
El resumen
Tras un gol que desató la euforia, el encuentro se extendió a penales, donde Austin FC arrancó el empate y se llevó un punto extra, pero el América salió victorioso y aseguró su puesto en la siguiente ronda, según informó ESPN Deportes. La crónica de Mediotiempo mostró el partido EN VIVO, y Sports Illustrated describió el cierre como dramático, confirmando la clasificación.
MLS Español destacó la calidad de Austin FC, mientras que Sports Illustrated publicó el calendario de los próximos cinco compromisos del América tras esta victoria. ¿Qué retos enfrentarán en la siguiente fase?
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Cobertura (6)
- América se clasificó a la siguiente ronda en Leagues Cup ESPN Deportes · hace 6 h
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- Dramático cierre; América tropieza en penales frente a Austin, pero avanza en Leagues Cup Sports Illustrated · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cómo se decidió el ganador del partido América vs. Austin FC?
El partido terminó empatado y se definió en una tanda de penales; Austin FC logró empatar, pero América ganó la serie y avanzó, según ESPN Deportes y Sports Illustrated.
¿Qué implica la clasificación del América en la Leagues Cup?
Significa que el equipo pasará a la siguiente ronda del torneo, como informó ESPN Deportes.
¿Cuáles son los próximos partidos del América?
Sports Illustrated publicó el calendario de los siguientes cinco encuentros del América tras la victoria contra Austin FC.
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