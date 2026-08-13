¡Se apareció el Diablo! Toluca avanza en la Leagues Cup tras vencer a FC Dallas

El 13 de agosto de 2026, la cobertura deportiva registró el avance del Deportivo Toluca hacia los cuartos de final de la Leagues Cup luego de derrotar al FC Dallas. La jornada también dejó la clasificación del León y la eliminación de Monterrey a pesar de su victoria, según detallan medios como Mediotiempo, ESPN Deportes, Telemundo y Yahoo.

Previo al encuentro, la cobertura señaló la llegada del equipo de la MLS en medio de abucheos e insultos por parte de los asistentes. Los reportes actuales no especifican los detalles numéricos del marcador final del partido ni los próximos rivales en el torneo, por lo que la cobertura no detalla los siguientes encuentros oficiales de los equipos clasificados.