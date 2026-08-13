¡Se apareció el Diablo! Toluca avanza en la Leagues Cup tras vencer a FC Dallas
Toluca asegura su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras vencer a FC Dallas.
El resumen
El 13 de agosto de 2026, la cobertura deportiva registró el avance del Deportivo Toluca hacia los cuartos de final de la Leagues Cup luego de derrotar al FC Dallas. La jornada también dejó la clasificación del León y la eliminación de Monterrey a pesar de su victoria, según detallan medios como Mediotiempo, ESPN Deportes, Telemundo y Yahoo.
Previo al encuentro, la cobertura señaló la llegada del equipo de la MLS en medio de abucheos e insultos por parte de los asistentes. Los reportes actuales no especifican los detalles numéricos del marcador final del partido ni los próximos rivales en el torneo, por lo que la cobertura no detalla los siguientes encuentros oficiales de los equipos clasificados.
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Cobertura (5)
- Entre abucheos e insultos llega el equipo de la MLS Yahoo · hace 4 h
- León y Toluca avanzan, Monterrey se queda afuera pese a ganar: la noche de la Liga MX en la Leagues Cup Telemundo · hace 4 h
- Toluca vs. FC Dallas: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Jornada 3 de Leagues Cup 2026 HOY? Mediotiempo · hace 4 h
- Toluca gana y amarra cuartos de final en Leagues Cup ESPN Deportes · hace 4 h
- ¡Se apareció el Diablo! Toluca avanza en la Leagues Cup tras vencer a FC Dallas Mediotiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo avanzó tras vencer a FC Dallas?
El Toluca avanzó en la Leagues Cup tras vencer al FC Dallas.
¿Qué otros equipos de la Liga MX figuran en la jornada?
León también avanzó y Monterrey quedó fuera a pesar de haber ganado su partido.
¿En qué instancia del torneo se encuentra Toluca?
Toluca amarró su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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