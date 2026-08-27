La primera pieza del acuerdo entre el régimen de Delcy y la AN de 2015 ya está sobre la mesa

El Diario Venezuela señaló que el debate se centra en cambios legislativos vinculados al pacto reciente. En la misma jornada, Emisora Costa del Sol 93.1 FM registró la pregunta de Perkins Rocha sobre quién juramentará a los nuevos magistrados del TSJ, mientras que El Nacional analizó la narrativa de la reinstitucionalización en torno al acuerdo.

La discusión legislativa continúa, manteniendo el acuerdo en una fase de revisión y aprobación pendiente.