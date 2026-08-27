La primera pieza del acuerdo entre el régimen de Delcy y la AN de 2015 ya está sobre la mesa
El acuerdo entre el régimen de Delcy y la AN de 2015 llega a la mesa y dispara el debate sobre la reforma del TSJ.
El resumen
El Diario Venezuela señaló que el debate se centra en cambios legislativos vinculados al pacto reciente. En la misma jornada, Emisora Costa del Sol 93.1 FM registró la pregunta de Perkins Rocha sobre quién juramentará a los nuevos magistrados del TSJ, mientras que El Nacional analizó la narrativa de la reinstitucionalización en torno al acuerdo.
La discusión legislativa continúa, manteniendo el acuerdo en una fase de revisión y aprobación pendiente.
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Cobertura (4)
- Asamblea Nacional debatirá la reforma de la Ley Orgánica del TSJ en sesión extraordinaria El Diario Venezuela · hace 4 h
- La reinstitucionalización y su narrativa El Nacional · hace 4 h
- Perkins Rocha, pregunta quién va a juramentar a los nuevos magistrados del TSJ Emisora Costa del Sol 93.1 FM · hace 4 h
- La primera pieza del acuerdo entre el régimen de Delcy y la AN de 2015 ya está sobre la mesa LaPatilla.com · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué implica la primera pieza del acuerdo entre el régimen de Delcy y la AN de 2015?
Indica que ambas partes han puesto sobre la mesa un pacto preliminar que está siendo considerado en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para reformar la Ley Orgánica del TSJ.
¿Qué temas se están discutiendo en la Asamblea Nacional respecto al TSJ?
Se debate la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y quién será el responsable de juramentar a los nuevos magistrados, según Emisora Costa del Sol.
¿Cuál es la posición de los medios sobre la narrativa del acuerdo?
El Nacional ha señalado que la situación está vinculada a la narrativa de la reinstitucionalización, subrayando el contexto político del pacto.
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