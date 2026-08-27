¡Ya hay refuerzo! Tigres ficha a delantero de selección, ¿de quién se trata?

Detrás de esa euforia está la causa directa: la incorporación de Ricardo Monreal, delantero que llegó procedente de Necaxa y que además cuenta con experiencia en la selección nacional, ofreciendo una opción ofensiva renovada al conjunto regiomontano. El club había señalado la necesidad de reforzar el ataque tras varios encuentros con escasa producción ofensiva, y la llegada de Monreal se percibe como una respuesta táctica concreta. TUDN señaló que se trata del primer refuerzo bajo Vucetich, y El Porvenir - Portada confirmó el cierre del proceso.

Mediotiempo preguntó quién será el delantero de selección que integró el plantel. Los analistas de TUDN apuntaron que, al ser el primer refuerzo bajo la dirección de Vucetich, la contratación marca un punto de inflexión en la política de mercado del club. La prensa local sigue siguiendo de cerca la adaptación de Monreal al estilo de juego del equipo.

La pregunta abierta es si este nuevo delantero logrará consolidarse como titular y aportar los goles esperados en los próximos compromisos.