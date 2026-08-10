Golpe terrible en Barcelona: sufre rotura de ligamento y se cae su salida del club

La lesión se produjo en la misma articulación que ya había sido fracturada anteriormente, según informó mundodeportivo.com. Con la lesión, Roony quedará inhabilitado para jugar durante varios meses. Diez.HN titularizó el suceso como un “golpe terrible” que obliga a descartar la salida del club.

Los informes coinciden en que la lesión compromete seriamente los planes de transferencia del jugador. Aún no se ha publicado una fecha exacta de recuperación; la cobertura menciona “meses” pero no detalla el calendario ni la posible reapertura de negociaciones. Sin un pronóstico preciso, la situación deja abiertas las opciones de Ajax y del club actual respecto al futuro contractual de Roony.

Las próximas actualizaciones dependerán de los informes médicos y de cualquier comunicado oficial de las partes involucradas.