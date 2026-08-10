TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Golpe terrible en Barcelona: sufre rotura de ligamento y se cae su salida del club

El futuro de Roony en el Ajax se desvanece tras una rotura de ligamento que lo deja fuera de juego durante meses.

6fuentes
7artículos
4velocidad
-69%desde la primera detección
hace 8 hprimera detección

El resumen

La lesión se produjo en la misma articulación que ya había sido fracturada anteriormente, según informó mundodeportivo.com. Con la lesión, Roony quedará inhabilitado para jugar durante varios meses. Diez.HN titularizó el suceso como un “golpe terrible” que obliga a descartar la salida del club.

Los informes coinciden en que la lesión compromete seriamente los planes de transferencia del jugador. Aún no se ha publicado una fecha exacta de recuperación; la cobertura menciona “meses” pero no detalla el calendario ni la posible reapertura de negociaciones. Sin un pronóstico preciso, la situación deja abiertas las opciones de Ajax y del club actual respecto al futuro contractual de Roony.

Las próximas actualizaciones dependerán de los informes médicos y de cualquier comunicado oficial de las partes involucradas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (78% respaldado) Actualizado hace 6 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué lesión sufrió Roony?

Sufrió una rotura de ligamento en la rodilla, la misma que ya había sido fracturada previamente.

¿Cómo afecta la lesión al fichaje con el Ajax?

La baja de varios meses pone en riesgo la salida de Roony al Ajax, según los medios que cubren el caso.

¿Qué han señalado los medios sobre el futuro del jugador?

Goal.com, MARCA, Diario AS y Diez.HN describen la gravedad de la lesión y la posible cancelación del traspaso, mientras que mundodeportivo.com destaca que la lesión afecta la misma rodilla que ya estaba dañada.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Roony Ajax Barcelona lesión de ligamento fichaje

Tendencias relacionadas

↑ En aumento Deportes 🔮 se desvanece

Murió Jorge Messi, el papá de Leo

A los 68 años se reporta el fallecimiento de Jorge Messi, padre y figura clave en la carrera de Lionel Messi.

13 fuentes 16 artículos v 14 hace 18 h