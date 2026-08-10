Golpe terrible en Barcelona: sufre rotura de ligamento y se cae su salida del club
El futuro de Roony en el Ajax se desvanece tras una rotura de ligamento que lo deja fuera de juego durante meses.
El resumen
La lesión se produjo en la misma articulación que ya había sido fracturada anteriormente, según informó mundodeportivo.com. Con la lesión, Roony quedará inhabilitado para jugar durante varios meses. Diez.HN titularizó el suceso como un “golpe terrible” que obliga a descartar la salida del club.
Los informes coinciden en que la lesión compromete seriamente los planes de transferencia del jugador. Aún no se ha publicado una fecha exacta de recuperación; la cobertura menciona “meses” pero no detalla el calendario ni la posible reapertura de negociaciones. Sin un pronóstico preciso, la situación deja abiertas las opciones de Ajax y del club actual respecto al futuro contractual de Roony.
Las próximas actualizaciones dependerán de los informes médicos y de cualquier comunicado oficial de las partes involucradas.
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Cobertura (7)
- Enorme jarro de agua fría: el objetivo de fichaje del Ajax sufre una grave lesión y estará de baja durante meses Goal.com · hace 9 h
- Barcelona perdería futbolista por largo tiempo; sufrió grave lesión en la rodilla, según reportes Mediotiempo · hace 10 h
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- La lesión de Roony, en la misma rodilla que ya se rompió mundodeportivo.com · hace 10 h
- Alerta roja Bardghji Diario AS · hace 10 h
- ¡Roony enciende las alarmas! MARCA · hace 10 h
- Golpe terrible en Barcelona: sufre rotura de ligamento y se cae su salida del club Diez.HN · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Qué lesión sufrió Roony?
Sufrió una rotura de ligamento en la rodilla, la misma que ya había sido fracturada previamente.
¿Cómo afecta la lesión al fichaje con el Ajax?
La baja de varios meses pone en riesgo la salida de Roony al Ajax, según los medios que cubren el caso.
¿Qué han señalado los medios sobre el futuro del jugador?
Goal.com, MARCA, Diario AS y Diez.HN describen la gravedad de la lesión y la posible cancelación del traspaso, mientras que mundodeportivo.com destaca que la lesión afecta la misma rodilla que ya estaba dañada.
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