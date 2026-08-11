Juan Brunetta podría salir de Tigres; ya recibieron una oferta millonaria
Una oferta millonaria desde Arabia Saudita y el interés de Cruz Azul ponen en duda la continuidad de Juan Brunetta en Tigres.
Cobertura (6)
- Brunetta podría salir de Tigres; ya recibieron una oferta millonaria cronicadelpoder.com · hace 8 h
- Juan Brunetta es figura en Tigres y eleva su precio ante el interés de Cruz Azul Nación Fútbol · hace 8 h
- Luz verde de Juan Brunetta a Cruz Azul tras varias semanas de rumores: “Estoy a disposición” Vamos Azul · hace 8 h
- Juan Brunetta podría dejar a Tigres y marcharse a Medio Oriente; otro duro golpe para los felinos MARCA · hace 8 h
- ¿Se va? Esto habría respondido Tigres a la millonaria oferta de un equipo de Arabia Saudita Telediario · hace 8 h
- Juan Brunetta podría salir de Tigres; ya recibieron una oferta millonaria Mediotiempo · hace 8 h
El resumen
El futuro de Juan Brunetta en Tigres se encuentra en discusión tras registrarse movimientos en el mercado de fichajes. Nación Fútbol informó inicialmente que el jugador es figura en el club y eleva su precio ante el interés de Cruz Azul, mientras Vamos Azul añadió que el futbolista dio luz verde tras varias semanas de rumores y señaló estar a disposición.
Posteriormente, la cobertura se amplió con la mención de nuevas opciones para el mediocampista. MARCA indicó que Brunetta podría dejar a Tigres para marcharse a Medio Oriente, catalogándolo como otro duro golpe para los felinos.
En la misma línea, Telediario y Mediotiempo reportaron que Tigres ya recibió una oferta millonaria por parte de un equipo de Arabia Saudita. La información disponible muestra divergencias en los posibles destinos del jugador, situándolo tanto en el mercado nacional con Cruz Azul como en el fútbol de Medio Oriente mediante la propuesta económica recibida por la directiva de Tigres.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipos están vinculados con Juan Brunetta?
Los medios señalan a Cruz Azul y a un equipo de Arabia Saudita.
¿Cuál es la situación actual de Juan Brunetta en Tigres?
La cobertura indica que podría salir del club tras recibir una oferta millonaria y elevar su precio.
¿Qué postura ha mostrado el jugador?
Fuentes como Vamos Azul reportaron que el futbolista dio luz verde a Cruz Azul y mencionó estar a disposición.
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