Juan Brunetta podría salir de Tigres; ya recibieron una oferta millonaria

El futuro de Juan Brunetta en Tigres se encuentra en discusión tras registrarse movimientos en el mercado de fichajes. Nación Fútbol informó inicialmente que el jugador es figura en el club y eleva su precio ante el interés de Cruz Azul, mientras Vamos Azul añadió que el futbolista dio luz verde tras varias semanas de rumores y señaló estar a disposición.

Posteriormente, la cobertura se amplió con la mención de nuevas opciones para el mediocampista. MARCA indicó que Brunetta podría dejar a Tigres para marcharse a Medio Oriente, catalogándolo como otro duro golpe para los felinos.

En la misma línea, Telediario y Mediotiempo reportaron que Tigres ya recibió una oferta millonaria por parte de un equipo de Arabia Saudita. La información disponible muestra divergencias en los posibles destinos del jugador, situándolo tanto en el mercado nacional con Cruz Azul como en el fútbol de Medio Oriente mediante la propuesta económica recibida por la directiva de Tigres.