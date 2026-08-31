Jonathan David se acerca a Atlético pero no afecta a Julián Álvarez
Atlético acelera por Jonathan David, pero su llegada no amenaza la posición de Julián Álvarez
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El resumen
A pesar de la carrera por Jonathan David, la información disponible indica que su posible fichaje no pone en riesgo la plaza de Julián Álvarez en el Atlético. Posteriormente, Mateu Alemany, presidente del club, anunció que asignará el número "9" a Simeón, mientras Goal.com reveló que el Atlético presentó su primera oferta oficial para contratar al sustituto de Álvarez.
Sin embargo, ESPN Deportes puntualiza que la cercanía de David al club no afecta a Julián Álvarez, creando una contradicción con la idea de un reemplazo inmediato. Con una oferta ya en marcha y la directiva reforzando la numeración de los jugadores, el Atlético mantiene su interés en David sin alterar la situación de Álvarez, según la cobertura actual.
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Respuestas rápidas
¿Qué indica la primera oferta del Atlético a Jonathan David?
Según Goal.com, el club ha presentado una oferta oficial para fichar al delantero, marcando el primer paso concreto del proceso.
¿La posible llegada de David cambia la posición de Julián Álvarez?
ESPN Deportes afirma que la cercanía de David al Atlético no afecta a Julián Álvarez.
¿Qué papel tiene Mateu Alemany en la estrategia de fichajes?
Mateu Alemany ha comunicado que asignará el número "9" a Simeón, una decisión vinculada a la planificación del plantel.
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