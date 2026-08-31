Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"
El adiós del capitán albiceleste a los 39 años sacude la pasión futbolera de Argentina.
El resumen
Los aficionados y seguidores del fútbol de todo el país sienten un vacío inesperado al saber que el capitán de la Selección Argentina ha dejado la sala de vestuario internacional. La ausencia de su liderazgo genera incertidumbre en la afición y plantea dudas sobre el futuro del conjunto albiceleste. El anuncio surge porque el jugador, a sus 39 años, expresó que se ha quedado sin energía para seguir compitiendo al máximo nivel.
En sus propias palabras, “Me vacié, ya no tengo más para dar”, una reflexión que refleja el desgaste acumulado tras una carrera que incluyó la conducción del equipo a la final del Mundial de la FIFA 2026. El momento se presentó como una decisión personal ante la falta de motivación física y mental. Univision y CNN en Español transmitieron el mensaje original publicado en sus redes, mientras EL PAÍS citó la frase que describió el dolor interno y la comprensión del momento.
Fox News remarcó el papel del capitán en la llegada a la final del Mundial y Diario AS cubrió en vivo las reacciones de entrenadores y compañeros. La próxima etapa plantea la pregunta de quién asumirá el liderazgo del equipo albiceleste.
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Respuestas rápidas
¿A qué edad anunció su retiro?
Anunció su retiro a los 39 años, según la información de Univision y otras fuentes.
¿Cuál fue la razón principal citada para el retiro?
Declaró que se siente “vacío” y que ya no tiene más para dar, indicando falta de energía para seguir al máximo nivel.
¿Qué cargo ocupaba en la selección antes del anuncio?
Era el capitán de la Selección Argentina y había liderado al equipo a la final del Mundial de la FIFA 2026.
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