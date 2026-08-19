Novak Djokovic eligió a su preferido de esta generación: "Me veo reflejado en él"
Novak Djokovic eligió públicamente a Jannik Sinner como su preferido de la nueva generación.
El resumen
Novak Djokovic señaló que se ve reflejado en Jannik Sinner, a quien identifica como su sucesor y heredero en el tenis debido a similitudes en sus trayectorias personales y deportivas. La cobertura periodística detalla que ambos deportistas comparten antecedentes como proceder de zonas montañosas, haberse marchado de casa a los 13 años y haberse visto obligados a madurar rápidamente lejos de sus familias.
Asimismo, la cobertura menciona que el tenista serbio destacó que Sinner posee su misma hambre de triunfo y se refirió a su mentalidad, además de abordar comparaciones con Lionel Messi. Los medios de comunicación que siguen de cerca la actualidad tenística, entre ellos SPORT, ESPN Deportes, Infobae, TN, LaSexta, bolavip.com, Identidad Correntina y 0223.com.ar, han posicionado estas declaraciones en el centro de la conversación deportiva actual.
Las próximas jornadas dependerán de las reacciones que estas afirmaciones generen en el circuito profesional y del desempeño de ambos protagonistas en los próximos torneos.
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Cobertura (8)
- Lo compararon con Messi y su respuesta de seis palabras sorprendió a todos 0223.com.ar · hace 23 h
- La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: “Ojalá fuera como él” Infobae · hace 23 h
- Djokovic eligió a Sinner como su sucesor y habló de su mentalidad Identidad Correntina · hace 23 h
- Djokovic se ve reflejado en Sinner: "Los dos procedemos de las montañas, nos marchamos de casa con 13 años y nos vimos obligados a hacernos hombres muy rápido, lejos de nuestra familia" SPORT · hace 23 h
- Novak Djokovic eligió a su heredero en el tenis: “Tiene la misma hambre que yo” TN · hace 23 h
- Djokovic usó seis palabras para responder a quienes lo comparan con Messi bolavip.com · hace 23 h
- ¿Y Carlos Alcaraz? Djokovic explica por qué se ve "reflejado" en Sinner LaSexta · hace 23 h
- Novak Djokovic eligió a su preferido de esta generación: "Me veo reflejado en él" ESPN Deportes · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿A quién eligió Novak Djokovic como su preferido de esta generación?
A Jannik Sinner, a quien considera su heredero y sucesor.
¿Por qué razón Novak Djokovic se ve reflejado en Jannik Sinner?
Porque ambos proceden de las montañas, se marcharon de casa a los 13 años y debieron madurar rápidamente lejos de sus familias.
¿Qué medios informaron sobre estas declaraciones?
Medios como SPORT, ESPN Deportes, Infobae, TN, LaSexta, bolavip.com, Identidad Correntina y 0223.com.ar cubrieron el hecho.
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