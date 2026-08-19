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Novak Djokovic eligió a su preferido de esta generación: "Me veo reflejado en él"

Novak Djokovic eligió públicamente a Jannik Sinner como su preferido de la nueva generación.

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El resumen

Novak Djokovic señaló que se ve reflejado en Jannik Sinner, a quien identifica como su sucesor y heredero en el tenis debido a similitudes en sus trayectorias personales y deportivas. La cobertura periodística detalla que ambos deportistas comparten antecedentes como proceder de zonas montañosas, haberse marchado de casa a los 13 años y haberse visto obligados a madurar rápidamente lejos de sus familias.

Asimismo, la cobertura menciona que el tenista serbio destacó que Sinner posee su misma hambre de triunfo y se refirió a su mentalidad, además de abordar comparaciones con Lionel Messi. Los medios de comunicación que siguen de cerca la actualidad tenística, entre ellos SPORT, ESPN Deportes, Infobae, TN, LaSexta, bolavip.com, Identidad Correntina y 0223.com.ar, han posicionado estas declaraciones en el centro de la conversación deportiva actual.

Las próximas jornadas dependerán de las reacciones que estas afirmaciones generen en el circuito profesional y del desempeño de ambos protagonistas en los próximos torneos.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿A quién eligió Novak Djokovic como su preferido de esta generación?

A Jannik Sinner, a quien considera su heredero y sucesor.

¿Por qué razón Novak Djokovic se ve reflejado en Jannik Sinner?

Porque ambos proceden de las montañas, se marcharon de casa a los 13 años y debieron madurar rápidamente lejos de sus familias.

¿Qué medios informaron sobre estas declaraciones?

Medios como SPORT, ESPN Deportes, Infobae, TN, LaSexta, bolavip.com, Identidad Correntina y 0223.com.ar cubrieron el hecho.

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