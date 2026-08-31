Se pospone la condecoración al actor de Hollywood, Michael Douglas
La esperada condecoración de Michael Douglas por Honduras se pospone tras su propia solicitud, generando sorpresa y debate público.
Respuestas rápidas
¿Por qué se pospuso la condecoración a Michael Douglas?
Según Jambalaya News Louisiana, el actor solicitó el aplazamiento y el Congreso Hondureño accedió a posponer la ceremonia.
¿Cuándo estaba prevista originalmente la ceremonia?
Los informes de HCH indicaban que el evento se había anunciado para este lunes.
¿Qué organismo era responsable de otorgar la condecoración?
El Congreso Nacional de Honduras era la entidad encargada, según Proceso Digital y ElHeraldo.hn.
El resumen
La sorpresa provocó comentarios en redes y desencadenó preguntas sobre la logística del reconocimiento. El aplazamiento dejó a la audiencia esperando una nueva fecha, mientras se dispersaba la decepción por la falta de claridad inmediata.
La postergación responde a una solicitud directa del propio actor, según informa Jambalaya News Louisiana, que citó la petición de Michael Douglas y la decisión del Congreso Hondureño de aplazar la entrega. Proceso Digital también confirmó que el Congreso Nacional suspendió el reconocimiento.
El día lunes había sido anunciado como la fecha de la ceremonia, según HCH, que resaltó el objetivo de poner a Roatán en el mapa mundial, y ElHeraldo.hn confirmó que el actor sería condecorado en el Congreso Nacional. Con la decisión ya tomada, la pregunta pendiente es cuándo se reprogramará oficialmente la entrega y qué ajustes se considerarán para evitar futuras interrupciones.
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Cobertura (5)
- A petición de Michael Douglas, Congreso Hondureño pospone su condecoración Jambalaya News Louisiana · hace 14 h
- Congreso Nacional suspende reconocimiento al actor Michael Douglas Proceso Digital · hace 14 h
- Michael Douglas, el actor de Hollywood que será condecorado en el Congreso Nacional ElHeraldo.hn · hace 14 h
- Por poner a Roatán en el mapa mundial: Michael Douglas será condecorado este lunes por el CN HCH · hace 14 h
- Se pospone la condecoración al actor de Hollywood, Michael Douglas Diario La Tribuna · hace 14 h
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