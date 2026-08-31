Se pospone la condecoración al actor de Hollywood, Michael Douglas

La sorpresa provocó comentarios en redes y desencadenó preguntas sobre la logística del reconocimiento. El aplazamiento dejó a la audiencia esperando una nueva fecha, mientras se dispersaba la decepción por la falta de claridad inmediata.

La postergación responde a una solicitud directa del propio actor, según informa Jambalaya News Louisiana, que citó la petición de Michael Douglas y la decisión del Congreso Hondureño de aplazar la entrega. Proceso Digital también confirmó que el Congreso Nacional suspendió el reconocimiento.

El día lunes había sido anunciado como la fecha de la ceremonia, según HCH, que resaltó el objetivo de poner a Roatán en el mapa mundial, y ElHeraldo.hn confirmó que el actor sería condecorado en el Congreso Nacional. Con la decisión ya tomada, la pregunta pendiente es cuándo se reprogramará oficialmente la entrega y qué ajustes se considerarán para evitar futuras interrupciones.