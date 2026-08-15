Tiene 23 años. Es la hija de dos estrellas del cine, debutó en teatro y también se luce como guitarrista
Carys Zeta, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, acapara la atención mediática por su vida en Mallorca, su estilo y su debut artístico.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los padres de Carys Zeta?
Es hija de los actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.
¿Qué edad tiene y a qué se dedica?
Tiene 23 años, ha debutado en teatro y se desempeña también como guitarrista.
¿Qué vínculo tiene con Mallorca?
Pasa sus veranos en un pueblo balear y en una histórica casa familiar de 150 años ubicada en la isla.
El resumen
Carys Douglas, de 23 años e hija de las estrellas de cine Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, genera interés en la cobertura actual tras definirse su perfil público entre su herencia familiar, su debut en el teatro y su faceta como guitarrista. La información difundida por medios como COPE, La Razón, Revista Interiores, Ultima Hora y La Nación detalla diversos aspectos de su figura, destacando que considera a un pueblo balear como su lugar favorito en el mundo y describiendo la histórica casa familiar de 150 años de antigüedad en Mallorca.
La atención mediática también se centra en elementos específicos de su día a día en la isla, donde fue vista presumiendo de un bolso valorado en más de 6.000 euros. Las publicaciones analizan su vínculo con Mallorca, catalogándola bajo el término de nepobaby, al tiempo que subrayan los detalles de la propiedad mediterránea con piscina entre montañas donde la familia pasa sus veranos.
No obstante, la cobertura no especifica nuevos proyectos profesionales más allá del debut teatral y musical ya mencionados, ni detalla futuras agendas artísticas concretas para la joven.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- El pueblo balear donde la familia Douglas pasa sus veranos y que Carys Zeta, hija de Michael Douglas, considera su "lugar favorito en el mundo" en español COPE · hace 8 h
- Nepobabies. Carys Douglas: apellido de estrella, alma mallorquina La Razón · hace 8 h
- Así es la histórica casa de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en Mallorca: un refugio con 150 años de historia, piscina entre montañas y decoración mediterránea Revista Interiores · hace 8 h
- La hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones presume en Mallorca de su bolso favorito: cuesta más de 6.000 euros Ultima Hora · hace 8 h
- Tiene 23 años. Es la hija de dos estrellas del cine, debutó en teatro y también se luce como guitarrista La Nación · hace 8 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"
Paolo Guerrero pide disculpas tras una actividad inusual en sus redes sociales vinculada a Alondra García Miró.
Actriz Christy Knowings muere tras sufrir un severo ataque de asma
La inesperada muerte por asma de Christy Knowings, estrella de 'All That', conmociona al mundo del entretenimiento.
Cristian Castro revela qué carrera universitaria estudiará tras graduarse
A los 51 años, el cantante Cristian Castro completa su bachillerato y expresa su intención de ingresar a la UNAM para estudiar diseño industrial.
Chiky Bombom pide disculpas públicas tras afirmar que Telemundo despediría a 500 personas
La presentadora Chiky Bombom ofrece disculpas públicas y se retracta tras difundir información sobre despidos masivos en Telemundo.
Yolanda Andrade revela cómo enfrenta la ELA: “Me da tiempo para despedirme”
Yolanda Andrade confirma que la ELA le da tiempo para despedirse, mientras retoma sus redes después de una larga ausencia.
Franklin Virgüez sufrió un ACV
El reconocido actor venezolano Franklin Virgüez padece un ACV mientras estaba en Miami, generando alarma en el mundo del espectáculo.