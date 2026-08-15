Tiene 23 años. Es la hija de dos estrellas del cine, debutó en teatro y también se luce como guitarrista

Carys Douglas, de 23 años e hija de las estrellas de cine Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, genera interés en la cobertura actual tras definirse su perfil público entre su herencia familiar, su debut en el teatro y su faceta como guitarrista. La información difundida por medios como COPE, La Razón, Revista Interiores, Ultima Hora y La Nación detalla diversos aspectos de su figura, destacando que considera a un pueblo balear como su lugar favorito en el mundo y describiendo la histórica casa familiar de 150 años de antigüedad en Mallorca.

La atención mediática también se centra en elementos específicos de su día a día en la isla, donde fue vista presumiendo de un bolso valorado en más de 6.000 euros. Las publicaciones analizan su vínculo con Mallorca, catalogándola bajo el término de nepobaby, al tiempo que subrayan los detalles de la propiedad mediterránea con piscina entre montañas donde la familia pasa sus veranos.

No obstante, la cobertura no especifica nuevos proyectos profesionales más allá del debut teatral y musical ya mencionados, ni detalla futuras agendas artísticas concretas para la joven.