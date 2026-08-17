EEUU clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, una decisión migratoria que involucra a más de 500.000 refugiados

La decisión del gobierno estadounidense de clausurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) afecta a más de 500.000 refugiados e inmigrantes procedentes de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, según detallan diversas coberturas periodísticas. La medida anunciada a través de mensajes de la DHS y atribuida a acciones de Trump genera reacciones encontradas en la región centroamericana, donde figuras políticas como Nasry Asfura culpan al partido Libre por el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras voces como la de Armando Urtecho piden no culpar a la administración actual por la cancelación.

La cobertura presenta divergencias en las cifras totales de afectados, ya que mientras algunos medios estiman que la medida involucra a más de 500.000 refugiados, otras fuentes elevan la cifra a más de un millón de inmigrantes perjudicados por la finalización del beneficio migratorio. Organizaciones como Coiproden advierten que no existen condiciones en el país para recibir a menores retornados, al tiempo que Leda García lamenta la cancelación y solicita preparar la atención necesaria para los hondureños que deban regresar.

La cobertura no especifica los plazos exactos en los que se ejecutarán las deportaciones ni los mecanismos formales que implementará Estados Unidos para revisar los casos individuales solicitados por gobiernos y líderes políticos de la región.