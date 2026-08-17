EEUU clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, una decisión migratoria que involucra a más de 500.000 refugiados
Estados Unidos canceló el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, dejando a cientos de miles de migrantes en un limbo migratorio.
El resumen
La decisión del gobierno estadounidense de clausurar el Estatus de Protección Temporal (TPS) afecta a más de 500.000 refugiados e inmigrantes procedentes de Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, según detallan diversas coberturas periodísticas. La medida anunciada a través de mensajes de la DHS y atribuida a acciones de Trump genera reacciones encontradas en la región centroamericana, donde figuras políticas como Nasry Asfura culpan al partido Libre por el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras voces como la de Armando Urtecho piden no culpar a la administración actual por la cancelación.
La cobertura presenta divergencias en las cifras totales de afectados, ya que mientras algunos medios estiman que la medida involucra a más de 500.000 refugiados, otras fuentes elevan la cifra a más de un millón de inmigrantes perjudicados por la finalización del beneficio migratorio. Organizaciones como Coiproden advierten que no existen condiciones en el país para recibir a menores retornados, al tiempo que Leda García lamenta la cancelación y solicita preparar la atención necesaria para los hondureños que deban regresar.
La cobertura no especifica los plazos exactos en los que se ejecutarán las deportaciones ni los mecanismos formales que implementará Estados Unidos para revisar los casos individuales solicitados por gobiernos y líderes políticos de la región.
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Cobertura (15)
- Leda García lamenta cancelación del TPS y pide preparar atención para hondureños retornados Diario La Tribuna · hace 1 d
- Adiós TPS: cuántos venezolanos pierden su estatus y quedarían en un limbo migratorio en EE.UU. lanacion.com.ar · hace 1 d
- Armando Urtecho pide no culpar al Gobierno actual por la cancelación del TPS para hondureños Diario La Tribuna · hace 1 d
- Nasry Asfura culpa a Libre por deterioro de relaciones con EE UU y fin del TPS ElHeraldo (HN) · hace 1 d
- Según Coiproden “no hay condiciones” para recibir a menores retornados por cancelación del TPS Proceso Digital · hace 1 d
- Fin del TPS para venezolanos: qué significa el mensaje de la DHS UnoTV · hace 1 d
- Embajador exhorta a hondureños en EEUU avocarse y aliviar su situación migratoria Hondudiario · hace 1 d
- Asfura pide a Estados Unidos analizar cada caso de hondureños afectados por el TPS LaPrensa.hn · hace 1 d
- Noticias del TPS: más de 500.000 migrantes de tres países latinos pierden su estatus en Estados Unidos La Nación · hace 1 d
- Gobierno pide a EEUU analizar caso por caso a hondureños afectados por el TPS Periódico Digital Centroamericano y del Caribe · hace 1 d
- Trump pone fin al TPS para más de un millón de inmigrantes Peninsula 360 Press · hace 1 d
- Se esfumó el TPS para los catrachos y, ¿ahora quién podrá defenderlos? elheraldo.hn · hace 1 d
- El TPS para venezolanos en Estados Unidos queda oficialmente cancelado El Nacional · hace 1 d
- El nuevo mapa del TPS en EE.UU.: solo cuatro países mantienen la protección para unos 273 mil inmigrantes La Nación · hace 1 d
- EEUU clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, una decisión migratoria que involucra a más de 500.000 refugiados Infobae · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué países pierden el TPS según la cobertura?
Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela figuran entre las naciones afectadas por la clausura del Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos.
¿Cuántas personas se ven afectadas por esta decisión?
Las estimaciones varían según los medios, abarcando desde más de 500.000 refugiados hasta más de un millón de inmigrantes de países latinoamericanos y caribeños.
¿Qué solicitan las autoridades y organizaciones ante esta medida?
Se pide a Estados Unidos analizar cada caso de manera individual, exhortar a los migrantes a buscar alivio migratorio y preparar la atención para los retornados, aunque se advierte que faltan condiciones adecuadas.
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