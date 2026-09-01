Apuesta millonaria por San Diego Padres

Los Padres de San Diego han sido adquiridos por Feliciano y Jones, una operación descrita como una apuesta millonaria. La compra surge después de que los nuevos dueños declararan estar «absolutamente comprometidos» con ganar, según el Times of San Diego. Semanario ZETA y Reforma confirman la transmisión del control, mientras que Excélsior simplemente remarca el carácter organizado del béisbol sin entrar en detalles financieros.

La información sobre la estructura del acuerdo y los recursos exactos sigue sin especificarse. Se anticipa que los próximos informes analizarán los planes de inversión y la alineación del equipo bajo la nueva dirección. La declaración de compromiso sugiere cambios en la gestión deportiva, pero la cobertura no detalla calendario ni presupuesto.

Mantenerse atento a comunicados oficiales y a reportes de Times of San Diego será clave para entender cómo se traducirá la apuesta en resultados en la temporada.