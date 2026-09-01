Apuesta millonaria por San Diego Padres
Los Padres de San Diego cambian de dueños: Feliciano y Jones impulsan una apuesta millonaria y prometen llevar al equipo al triunfo.
Cobertura (5)
- Hermanos Buss se unen a nuevo grupo propietario de Padres ESPN Uruguay · hace 15 h
- Feliciano y Jones asumen el control de los Padres Semanario ZETA · hace 15 h
- 08.26.26. WhatsApp: Nuevos dueños de los Padres quieren ganar: “Estamos absolutamente comprometidos” Times of San Diego · hace 15 h
- Por algo es beisbol, organizado Excélsior · hace 15 h
- Apuesta millonaria por San Diego Padres Reforma · hace 15 h
El resumen
Los Padres de San Diego han sido adquiridos por Feliciano y Jones, una operación descrita como una apuesta millonaria. La compra surge después de que los nuevos dueños declararan estar «absolutamente comprometidos» con ganar, según el Times of San Diego. Semanario ZETA y Reforma confirman la transmisión del control, mientras que Excélsior simplemente remarca el carácter organizado del béisbol sin entrar en detalles financieros.
La información sobre la estructura del acuerdo y los recursos exactos sigue sin especificarse. Se anticipa que los próximos informes analizarán los planes de inversión y la alineación del equipo bajo la nueva dirección. La declaración de compromiso sugiere cambios en la gestión deportiva, pero la cobertura no detalla calendario ni presupuesto.
Mantenerse atento a comunicados oficiales y a reportes de Times of San Diego será clave para entender cómo se traducirá la apuesta en resultados en la temporada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 8 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los nuevos propietarios de los San Diego Padres?
Según Semanario ZETA, Feliciano y Jones han asumido el control del equipo.
¿Qué han declarado los nuevos dueños sobre su objetivo con los Padres?
El Times of San Diego cita a los dueños diciendo que están «absolutamente comprometidos» en ganar.
¿Qué aspectos de la adquisición siguen sin confirmarse?
La cobertura no detalla la estructura financiera ni los planes concretos de inversión de los nuevos propietarios.
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