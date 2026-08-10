Tigers vs. Giants (9 de Ago., 2026) Resultados en Vivo
El jonrón de Jackson Merrill y la actuación de King impulsan a los Padres a una victoria de 3-2 sobre los Astros.
El resumen
El 9 de agosto de 2026, los Padres de San Diego consiguieron un triunfo ajustado de 3-2 frente a los Astros de Houston, un resultado que los deja a un solo juego de distancia del puesto de comodín en la temporada de las Grandes Ligas. La victoria estuvo guiada directamente por el cuadrangular conectado por Jackson Merrill y por la destacada labor en el montículo de King, según detallan los reportes de medios como MLB.com, Deadspin y AP News.
En paralelo, la cobertura de los portales deportivos también registra los resultados en vivo de otros encuentros de la jornada, incluyendo los enfrentamientos entre Blue Jays y Phillies, así y Tigers contra Giants. Los siguientes encuentros de la temporada definirán si los Padres logran consolidar su avance en la tabla de posiciones hacia la zona de clasificación de comodines, mientras la cobertura continúa registrando los marcadores en tiempo real de los diversos frentes de la liga.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 h.
Cobertura (9)
- Padres conectan cuatro jonrones para llevarse la serie ante los Astros MLB.com · hace 17 h
- Los Padres conectan 4 jonrones para ganar el partido decisivo contra los Astros. Deadspin · hace 17 h
- Jonrón de Jackson Merrill ayuda a Padres en triunfo por 3-2 sobre Astros Boston Herald · hace 17 h
- Fernando Tatis Jr. y el recién llegado Austin Hays impulsan a Padres a vencer 7-2 a Astros San Antonio Express-News · hace 17 h
- Merrill truena y King brilla para guiar a Padres sobre Astros MLB.com · hace 17 h
- Los Padres resisten a los Astros y ahora están a un juego del puesto de comodín. Deadspin · hace 17 h
- Blue Jays vs. Phillies (9 de Ago., 2026) Resultados en Vivo ESPN México · hace 17 h
- Jonrón de Jackson Merrill ayuda a Padres en triunfo por 3-2 sobre Astros AP News · hace 17 h
- Tigers vs. Giants (9 de Ago., 2026) Resultados en Vivo ESPN Deportes · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Padres y Astros?
Los Padres de San Diego vencieron a los Astros de Houston con un marcador de 3-2.
¿Qué jugadores destacaron en el triunfo de los Padres?
Jackson Merrill aportó un jonrón y King tuvo una actuación sobresaliente en el partido.
¿En qué posición se ubican los Padres tras este resultado?
La cobertura indica que se encuentran a un juego de distancia del puesto de comodín.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Mad Max supera a Walter Johnson con el ponche 3,516 de su carrera
Max Scherzer supera a Walter Johnson al alcanzar su ponche 3,516 y entra al Top 10 histórico de la MLB.
Alcántara hace historia de nuevo y fija récord de innings lanzados con los Marlins
Sandy Alcántara rompe el récord histórico de entradas lanzadas con los Marlins en una victoria ante los Angels.
“Ya era hora”: Los Medias Blancas retiran el icónico Nro. 13 de Ozzie Guillén
Los Medias Blancas retiran oficialmente el icónico número 13 de Ozzie Guillén en una ceremonia previa al partido.
Tolle (14 ponches) estuvo intratable y Medias Rojas extienden su racha de victorias a 9
Una victoria contundente de 13-1 ante los Atléticos elevó la racha de los Medias Rojas a nueve triunfos consecutivos en el béisbol.
¿Acompañará a Mantle? Álvarez apunta a una hazaña que no se ha visto en 70 años
El beisbolista Yordan Álvarez destaca en las Grandes Ligas con marcas históricas y la mira puesta en una hazaña inédita en setenta años.
No fue uno, sino DOS jardineros que ayudaron a que el batazo de Acuña resultara en HR
Ronald Acuña Jr. suma su décimo jonrón del año gracias a una insólita jugada con dos jardineros de Miami.