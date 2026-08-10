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Tigers vs. Giants (9 de Ago., 2026) Resultados en Vivo

El jonrón de Jackson Merrill y la actuación de King impulsan a los Padres a una victoria de 3-2 sobre los Astros.

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El resumen

El 9 de agosto de 2026, los Padres de San Diego consiguieron un triunfo ajustado de 3-2 frente a los Astros de Houston, un resultado que los deja a un solo juego de distancia del puesto de comodín en la temporada de las Grandes Ligas. La victoria estuvo guiada directamente por el cuadrangular conectado por Jackson Merrill y por la destacada labor en el montículo de King, según detallan los reportes de medios como MLB.com, Deadspin y AP News.

En paralelo, la cobertura de los portales deportivos también registra los resultados en vivo de otros encuentros de la jornada, incluyendo los enfrentamientos entre Blue Jays y Phillies, así y Tigers contra Giants. Los siguientes encuentros de la temporada definirán si los Padres logran consolidar su avance en la tabla de posiciones hacia la zona de clasificación de comodines, mientras la cobertura continúa registrando los marcadores en tiempo real de los diversos frentes de la liga.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Padres y Astros?

Los Padres de San Diego vencieron a los Astros de Houston con un marcador de 3-2.

¿Qué jugadores destacaron en el triunfo de los Padres?

Jackson Merrill aportó un jonrón y King tuvo una actuación sobresaliente en el partido.

¿En qué posición se ubican los Padres tras este resultado?

La cobertura indica que se encuentran a un juego de distancia del puesto de comodín.

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Temas

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