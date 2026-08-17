MLB da luz verde a la histórica compra de los Padres por el boricua José Feliciano y su esposa

Las Grandes Ligas dieron luz verde a la histórica venta de los Padres de San Diego al empresario boricua José Feliciano y su esposa, Kwanza Jones, según informaron medios como MLB.com, ESPN Deportes, San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times, expressnews.com y Primera Hora. Posteriores reportes detallaron el monto de la transacción aprobado por la liga, situando la operación en una cifra de tres mil novecientos millones de dólares.

La cobertura actual confirma que los nuevos propietarios han sido formalmente aprobados por la organización, sin que las publicaciones registren contradicciones ni señalen etapas pendientes en el proceso de adquisición.