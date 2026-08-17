MLB da luz verde a la histórica compra de los Padres por el boricua José Feliciano y su esposa
Las Grandes Ligas aprueban de forma oficial la compra de los Padres de San Diego por parte de José E. Feliciano y Kwanza Jones.
Cobertura (6)
- Grandes Ligas aprueba la venta de los Padres de San Diego a José E. Feliciano y Kwanza Jones expressnews.com · hace 4 h
- MLB aprueba venta de San Diego por $3.9 mil millones ESPN Deportes · hace 4 h
- José E. Feliciano y Kwanza Jones son aprobados como nuevos propietarios de los Padres de San Diego San Diego Union-Tribune · hace 4 h
- Grandes Ligas aprueba la venta de los Padres de San Diego a José E. Feliciano y Kwanza Jones Los Angeles Times · hace 4 h
- Aprobada la venta de los Padres a José E. Feliciano y Kwanza Jones MLB.com · hace 4 h
- MLB da luz verde a la histórica compra de los Padres por el boricua José Feliciano y su esposa Primera Hora · hace 4 h
El resumen
Las Grandes Ligas dieron luz verde a la histórica venta de los Padres de San Diego al empresario boricua José Feliciano y su esposa, Kwanza Jones, según informaron medios como MLB.com, ESPN Deportes, San Diego Union-Tribune, Los Angeles Times, expressnews.com y Primera Hora. Posteriores reportes detallaron el monto de la transacción aprobado por la liga, situando la operación en una cifra de tres mil novecientos millones de dólares.
La cobertura actual confirma que los nuevos propietarios han sido formalmente aprobados por la organización, sin que las publicaciones registren contradicciones ni señalen etapas pendientes en el proceso de adquisición.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los nuevos propietarios de los Padres de San Diego?
José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones.
¿Qué organismo aprobó la compra?
Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).
¿Cuál es el monto de la transacción?
La venta se concretó por 3.9 mil millones de dólares, según los reportes.
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