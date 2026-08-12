MLB: Yankees sacuden las Grandes Ligas con histórico movimiento de casi 3 billones de dólares

Los New York Yankees han protagonizado un movimiento histórico en las Grandes Ligas del béisbol tras recibir una inyección de capital cifrada en 2.600 millones de dólares por parte de un fondo de inversión, según los primeros reportes difundidos por Excélsior. Posteriormente, la cobertura de medios como AS México, Récord, Fox News, El Diario NY, Deadspin, DiarioBitcoin, MarketScreener España y Al Bat añadió detalles sobre la operación.

Los informes coinciden en señalar que la empresa de capital riesgo Apollo acordó financiar la operación con la organización de los New York Yankees, destacando que se trata de la mayor apuesta del capital privado en la historia del béisbol. Asimismo, las publicaciones de AS México y Récord enfatizan un vínculo particular al mencionar que el grupo inversor involucrado es el mismo que previamente no llegó a concretar su entrada en la Liga MX.

En cuanto a posibles discrepancias o contradicciones, la cobertura actual no muestra desacuerdos directos entre los medios, limitándose a reportar la transacción financiera bajo cifras que oscilan entre los dos mil millones, los 2.600 millones y menciones de casi 3 billones de dólares según distintas perspectivas de titulación.