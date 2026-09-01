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US Open: Naomi Osaka rinde tributo a Allen Iverson con atuendo

El look estilo streetwear de Osaka homenajeando a Allen Iverson roba miradas en el US Open y convierte la cancha en pasarela.

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El resumen

Los espectadores del US Open quedaron sorprendidos al ver una entrada que más parecía un desfile que un inicio de partido; la reacción en redes y entre los comentaristas se centró en la audacia del vestuario, y rápidamente surgieron debates sobre cómo la moda está redefiniendo la experiencia del tenis. Osaka, que fichó al estilista de Zendaya, optó por un conjunto que reproduce la icónica camiseta de Allen Iverson, convirtiendo su llegada en una declaración visual; La Razón describe la pista como una nueva pasarela de moda y marca.com destaca que el outfit vuelve a convertir su entrada en espectáculo, subrayando la continuidad de la tenista de usar la vestimenta como extensión de su personalidad competitiva.

Con la audiencia atenta y la conversación en aumento, la incógnita que persiste es si otros competidores adoptarán vestuarios temáticos como parte de su estrategia competitiva y cómo esto influirá en la percepción tradicional del tenis.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Qué vestimenta llevó Osaka en su partida inaugural del US Open?

Un conjunto inspirado en la camiseta de Allen Iverson, creado por el estilista de Zendaya.

¿Qué medios informaron sobre el tributo de Osaka?

La Razón, marca.com, El Nuevo Día, France 24 y ESPN Deportes cubrieron el suceso.

¿Cómo describen los reportes la relación entre tenis y moda tras este evento?

Los informes señalan que la entrada de Osaka transformó la pista en una pasarela y posicionó al tenis como escenario de expresión cultural.

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