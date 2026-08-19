Impacto en el tenis: Kyrgios es suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína

Los aficionados y el circuito profesional pierden temporalmente a uno de sus competidores más reconocidos, un desenlace que afecta de forma directa la trayectoria del tenista australiano y la atención mediática del deporte. El propio Kyrgios confirmó haber dado positivo, mientras que las coberturas informativas repasan antecedentes de su carrera que incluyen episodios complejos relacionados con su salud mental y personal.

La cobertura periodística actual no especifica la duración exacta de la sanción provisional ni los siguientes pasos formales dentro del proceso disciplinario del tenis.