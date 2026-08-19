Impacto en el tenis: Kyrgios es suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína
El tenis internacional sufre un nuevo impacto tras la suspensión provisional del jugador Nick Kyrgios por dar positivo en cocaína.
El resumen
Los aficionados y el circuito profesional pierden temporalmente a uno de sus competidores más reconocidos, un desenlace que afecta de forma directa la trayectoria del tenista australiano y la atención mediática del deporte. El propio Kyrgios confirmó haber dado positivo, mientras que las coberturas informativas repasan antecedentes de su carrera que incluyen episodios complejos relacionados con su salud mental y personal.
La cobertura periodística actual no especifica la duración exacta de la sanción provisional ni los siguientes pasos formales dentro del proceso disciplinario del tenis.
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Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
Cobertura (9)
- Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dice que dio positivo por cocaína Chicago Tribune · hace 7 h
- Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, suspendido tras dar positivo por cocaína Hartford Courant · hace 7 h
- Suspenden al tenista Nick Kyrgios provisionalmente por consumo de cocaína CNN en Español · hace 7 h
- Kyrgios, suspendido provisionalmente por un metabolito de la cocaína El Mundo · hace 7 h
- Luces y sombras de Nick Kyrgios: el dueño de una carrera intensa y con sello propio ESPN Deportes · hace 7 h
- Kyrgios, el alma más atormentada del tenis, recae en sus infiernos: drogas, autolesiones, suicidio, maltrato... MARCA · hace 7 h
- El tenista australiano Nick Kyrgios es suspendido por consumo de cocaína Sports Illustrated · hace 7 h
- Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dice que dio positivo por cocaína AP News · hace 7 h
- Impacto en el tenis: Kyrgios es suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína ESPN Deportes · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Por qué fue suspendido Nick Kyrgios?
El tenista fue suspendido de forma provisional tras dar positivo por consumo de cocaína y un metabolito de dicha sustancia.
¿Quiénes informaron sobre la suspensión?
La noticia fue difundida por medios internacionales como CNN en Español, El Mundo, ESPN Deportes, MARCA, Sports Illustrated y AP News.
¿Se conoce la duración de la sanción?
Las coberturas actuales no especifican el tiempo que durará la suspensión provisional del deportista.
Velocidad
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