Chelsea, furioso con el Mónaco por fichaje frustado de última hora

Chelsea explotó de ira cuando el fichaje de Lamine Camara se desplomó en el último minuto, dejando al delantero en el Mónaco según OneFootball. Según Olé, el plan B de Chelsea consiste en vender a Enzo Fernández al Manchester City, una movida que podría compensar la pérdida de Camara.

Al mismo tiempo, el técnico de la Roma Gian Piero Gasperini, citado por Yahoo Noticias, negó rotundamente los rumores sobre un posible traspaso de Manu Kone al club londinense. El Mónaco, por su parte, ha confirmado que Camara permanecerá en su plantilla.

Ningún comunicado oficial ha anunciado próximos movimientos, de modo que los aficionados y observadores deberán esperar nuevas decisiones de ambas partes.