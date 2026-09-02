Chelsea, furioso con el Mónaco por fichaje frustado de última hora
Chelsea explota de ira tras el colapso de última hora del fichaje de Lamine Camara, mientras ya planea vender a Enzo Fernández al Manchester City
Cobertura (7)
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- El plan B del Chelsea si vende a Enzo Fernández al Manchester City Olé · hace 7 h
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El resumen
Chelsea explotó de ira cuando el fichaje de Lamine Camara se desplomó en el último minuto, dejando al delantero en el Mónaco según OneFootball. Según Olé, el plan B de Chelsea consiste en vender a Enzo Fernández al Manchester City, una movida que podría compensar la pérdida de Camara.
Al mismo tiempo, el técnico de la Roma Gian Piero Gasperini, citado por Yahoo Noticias, negó rotundamente los rumores sobre un posible traspaso de Manu Kone al club londinense. El Mónaco, por su parte, ha confirmado que Camara permanecerá en su plantilla.
Ningún comunicado oficial ha anunciado próximos movimientos, de modo que los aficionados y observadores deberán esperar nuevas decisiones de ambas partes.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Chelsea está furioso con el Mónaco?
Porque el fichaje de Lamine Camara colapsó en el último minuto, impidiendo que el jugador se incorpore al club inglés.
¿Qué alternativa contempla Chelsea tras el fracaso del fichaje?
Según Olé, el club está considerando vender a Enzo Fernández al Manchester City como plan B.
¿Cuál es la posición actual del Mónaco respecto a Lamine Camara?
OneFootball indica que Camara seguirá en el Mónaco y el presidente del club ha dado algunos detalles sin anunciar cambios.
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