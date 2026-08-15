Perú cayó 3-2 ante Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026
La selección peruana cayó 3-2 ante Argentina en los playoffs del Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
Cobertura (7)
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El resumen
Diversos medios y plataformas, entre ellos Infobae, RPP, El Comercio Perú, Diario Ahora, diarioelpueblo.com.pe y Facebook, cubrieron las incidencias de los playoffs, incluyendo los duelos previos ante República Checa y la definición por el noveno lugar. La cobertura actual no especifica los detalles tácticos del desarrollo del partido ni los siguientes rivales confirmados tras la derrota ante Argentina, dejando abierta la definición de su posición final en el torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Perú y Argentina?
Perú cayó 3-2 ante Argentina en los playoffs del torneo.
¿Qué torneo se está disputando?
El Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
¿Qué otras selecciones figuran en la cobertura además de Argentina?
La selección de República Checa.
Velocidad
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