Perú cayó 3-2 ante Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026

Diversos medios y plataformas, entre ellos Infobae, RPP, El Comercio Perú, Diario Ahora, diarioelpueblo.com.pe y Facebook, cubrieron las incidencias de los playoffs, incluyendo los duelos previos ante República Checa y la definición por el noveno lugar. La cobertura actual no especifica los detalles tácticos del desarrollo del partido ni los siguientes rivales confirmados tras la derrota ante Argentina, dejando abierta la definición de su posición final en el torneo.