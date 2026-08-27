Nacional 1-0 Cali EN VIVO: el verdolaga derrota al azucarero
Atlético Nacional se impone 1-0 a Deportivo Cali pese a jugar con diez futbolistas y sin tres titulares.
Cobertura (5)
- Elkin Rivero, Elías Cabrera y Nico Rodriguez, bajas de Atlético Nacional pa´largo rato Minuto30 · hace 5 h
- Atlético Nacional le ganó con comodidad al Deportivo Cali, pese a terminar con diez jugadores El Tiempo · hace 5 h
- Nacional venció en casa a Deportivo Cali en la Liga BetPlay Win Sports · hace 5 h
- ¡EN VIVO! Atlético Nacional vs. Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay ESPN Deportes · hace 5 h
- Nacional 1-0 Cali EN VIVO: el verdolaga derrota al azucarero Futbolred · hace 5 h
El resumen
La ausencia de Rivero, Cabrera y Rodríguez, piezas clave en la defensa y el mediocampo, supuso un reto táctico para el técnico. Más tarde, El Tiempo reportó que el Verdolaga venció con comodidad a Deportivo Cali 1‑0 en la jornada siete, pese a terminar el juego con diez jugadores.
Win Sports corroboró la victoria en casa, mientras Futbolred describió el resultado como “el verdolaga derrota al azucarero”. ESPN Deportes señaló que el partido se transmitió en vivo, proporcionando a los aficionados acceso directo al encuentro.
El Tiempo destacó la desventaja numérica, un aspecto que no se menciona en los informes de Win Sports ni en Futbolred, que se limitaron a relatar el marcador. No se ha indicado contradicción sobre el resultado; todas las fuentes coinciden en la victoria 1‑0 de Nacional.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 47 min.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali?
Atlético Nacional ganó 1‑0.
¿Qué jugadores de Atlético Nacional fueron dados de baja antes del encuentro?
Elkin Rivero, Elías Cabrera y Nico Rodríguez.
¿Cómo se transmitió la fecha 7 de la Liga BetPlay?
ESPN Deportes anunció la transmisión en vivo del partido.
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