Nacional 1-0 Cali EN VIVO: el verdolaga derrota al azucarero

La ausencia de Rivero, Cabrera y Rodríguez, piezas clave en la defensa y el mediocampo, supuso un reto táctico para el técnico. Más tarde, El Tiempo reportó que el Verdolaga venció con comodidad a Deportivo Cali 1‑0 en la jornada siete, pese a terminar el juego con diez jugadores.

Win Sports corroboró la victoria en casa, mientras Futbolred describió el resultado como “el verdolaga derrota al azucarero”. ESPN Deportes señaló que el partido se transmitió en vivo, proporcionando a los aficionados acceso directo al encuentro.

El Tiempo destacó la desventaja numérica, un aspecto que no se menciona en los informes de Win Sports ni en Futbolred, que se limitaron a relatar el marcador. No se ha indicado contradicción sobre el resultado; todas las fuentes coinciden en la victoria 1‑0 de Nacional.