TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

Nacional 1-0 Cali EN VIVO: el verdolaga derrota al azucarero

Atlético Nacional se impone 1-0 a Deportivo Cali pese a jugar con diez futbolistas y sin tres titulares.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección

Cobertura (5)

El resumen

La ausencia de Rivero, Cabrera y Rodríguez, piezas clave en la defensa y el mediocampo, supuso un reto táctico para el técnico. Más tarde, El Tiempo reportó que el Verdolaga venció con comodidad a Deportivo Cali 1‑0 en la jornada siete, pese a terminar el juego con diez jugadores.

Win Sports corroboró la victoria en casa, mientras Futbolred describió el resultado como “el verdolaga derrota al azucarero”. ESPN Deportes señaló que el partido se transmitió en vivo, proporcionando a los aficionados acceso directo al encuentro.

El Tiempo destacó la desventaja numérica, un aspecto que no se menciona en los informes de Win Sports ni en Futbolred, que se limitaron a relatar el marcador. No se ha indicado contradicción sobre el resultado; todas las fuentes coinciden en la victoria 1‑0 de Nacional.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (60% respaldado) Actualizado hace 47 min.

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali?

Atlético Nacional ganó 1‑0.

¿Qué jugadores de Atlético Nacional fueron dados de baja antes del encuentro?

Elkin Rivero, Elías Cabrera y Nico Rodríguez.

¿Cómo se transmitió la fecha 7 de la Liga BetPlay?

ESPN Deportes anunció la transmisión en vivo del partido.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Atlético Nacional Deportivo Cali Liga BetPlay Minuto30 El Tiempo

De nuestra red

Tendencias relacionadas