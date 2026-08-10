"El fútbol puede esperar": Dimayor aplaza todos los partidos por el terremoto en Colombia

La Dimayor anunció oficialmente el aplazamiento de toda la jornada del Fútbol Profesional Colombiano bajo la premisa de que "el fútbol puede esperar, Colombia nos necesita". La medida inicial fue replicada por clubes como el DIM, que confirmó la postergación de su encuentro ante Millonarios como muestra de solidaridad con los afectados por el sismo.

Posteriormente, la cobertura de medios internacionales como ESPN Deportes, Clarín, France 24 e Infobae incorporó la decisión de la Conmebol de suspender los partidos de torneos continentales, específicamente los encuentros de la Copa Libertadores y el partido de la Copa Sudamericana entre River Plate e Independiente Santa Fe en Bogotá. Los reportes actuales reflejan una suspensión generalizada de las competiciones tanto a nivel local como internacional en territorio colombiano a causa del terremoto, sin que la cobertura detalle por el momento las fechas reprogramadas para los encuentros afectados.