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"El fútbol puede esperar": Dimayor aplaza todos los partidos por el terremoto en Colombia

La Dimayor y la Conmebol aplazan todos los partidos de fútbol en Colombia tras el terremoto registrado en el país.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues9.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 10 ago, 23:09 UTC
🇧🇷 Portugues 10 ago, 13:57 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La Dimayor anunció oficialmente el aplazamiento de toda la jornada del Fútbol Profesional Colombiano bajo la premisa de que &quot;el fútbol puede esperar, Colombia nos necesita&quot;. La medida inicial fue replicada por clubes como el DIM, que confirmó la postergación de su encuentro ante Millonarios como muestra de solidaridad con los afectados por el sismo.

Posteriormente, la cobertura de medios internacionales como ESPN Deportes, Clarín, France 24 e Infobae incorporó la decisión de la Conmebol de suspender los partidos de torneos continentales, específicamente los encuentros de la Copa Libertadores y el partido de la Copa Sudamericana entre River Plate e Independiente Santa Fe en Bogotá. Los reportes actuales reflejan una suspensión generalizada de las competiciones tanto a nivel local como internacional en territorio colombiano a causa del terremoto, sin que la cobertura detalle por el momento las fechas reprogramadas para los encuentros afectados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.

Respuestas rápidas

¿Por qué se suspendieron los partidos en Colombia?

Los partidos fueron aplazados debido al terremoto registrado en el país.

¿Qué entidades confirmaron suspensiones?

La Dimayor suspendió la jornada del fútbol profesional colombiano y la Conmebol aplazó los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en el país.

¿Qué partidos específicos mencionan los reportes?

La cobertura señala el aplazamiento del encuentro entre el DIM y Millonarios, el partido entre Junior y Pereira, y el duelo de la Copa Sudamericana entre River e Independiente Santa Fe en Bogotá.

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